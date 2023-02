Francesco Cicchella arriva con il suo “Bis!” al Gelsomino di Afragola, “Qui i miei ricordi più belli”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il Teatro Gelsomino di Afragola riapre il sipario con quattro straordinari eventi da non perdere per uno straordinario 2023!

Si inizia il 26 Febbraio con il talentuoso Francesco Cicchella con il suo magnifico “ Bis!”.

Sarà la volta, poi, il 4 Marzo di Maurizio Casagrande con “A tu per tre”, a seguire Peppe Iodice l’11 Marzo con “So’ Pep” e Lino d’Angiò il 25 Marzo con “Lezioni di napoletanità”.

Grande attesa per lo spettacolo di Francesco Cicchella che già registra un sould out. Si tratta di un ritorno a casa per l’artista, ormai famosissimo ed apprezzato in tutta Italia.

“Da quando avevo tre anni, sono cresciuto a Casoria, dove non c’è mai stato un vero e proprio teatro. Per questo, da adolescente, ho mosso i primi passi in ambito artistico frequentando i teatri dei paesi limitrofi, tra cui proprio il Gelsomino di Afragola, al quale mi legano tanti ricordi. Tornare in questo teatro con il mio show avrà, perciò, un sapore molto particolare”.

Dichiara Cicchella che in merito al suo show racconta:

“ “Bis!” è uno spettacolo in cui il pubblico ritrova alcuni dei miei personaggi che rappresentano i miei cavalli di battaglia, ma anche tantissime performances del tutto inedite, che trascinano lo spettatore in un mondo di risate e tanta musica. Uno show in cui ci si diverte, ci si emoziona, e si scopre tanto di me”.

“E’ davvero una grande felicità riaprire i battenti del Gelsomino. Dopo essere stata location d’eccezione dell’Afragola Film Festival, il nostro teatro torna alla sua naturale vocazione: accogliere il pubblico ed offrire spettacoli che fanno divertire ma anche riflettere”

Dichiara Gianluigi Osteri manager di “Gabbianella club events” che da tempo ha in gestione il teatro, e che aggiunge:

“Non potevamo iniziare meglio. Francesco Cicchella è una garanzia. Qui è tutto già sold out! Un giovane grande attore che miete successi in tv, teatro ed è apprezzato a livello nazionale, non poteva che essere accolto con entusiasmo ad Afragola. Per lui tornare al Gelsomino sarà come tornare a casa e per noi sarà come riabbracciare un amico e gioire dei suoi grandi successi”.

Lo spettacolo

Un one man show esilarante, in cui Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte: dai suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) alle performance completamente inedite.

La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco oltre all’artista che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

