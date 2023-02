Comune di casoria dona 40 tablet alle scuole

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’amministrazione comunale di Casoria, in particolare l’assessorato alla Scuola guidato dall’avv. Vincenzo Russo, ha messo in atto un’iniziativa a favore degli alunni con difficoltà. Con i fondi del 5×1000 ricevuti dall’ente, sono stati acquistati oltre 40 Tablet che sono stati consegnati ai Dirigenti Scolastici del territorio, per assicurare informazioni e supporti alle persone con fragilità.

“L’amministrazione comunale ha voluto fortemente destinare i fondi pervenuti dal 5×1000 in aiuto dei bambini della città che hanno una forma di disagio” – dichiara l’assessore Russo – mi auguro che l’utilizzo di questi strumenti possa essere di aiuto a quanti, per disagi fisici o economici si trovano a dover affrontare maggiori difficoltà nell’apprendimento e nella crescita formativa”.

