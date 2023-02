Le visite guidate di Erika Chiappinelli del 05 febbraio 2023

DOMENICA ALLE ORE 10:30

Certosa di San Martino e Pedamentina: c’è chi scende e c’è chi sale

Approfittiamo dell’iniziativa #domenicaalmuseo , che prevede l’ingresso gratuito nei siti statali la prima domenica di ogni mese, per visitare la Certosa di San Martino.

La Certosa è, probabilmente, con le sue sezioni dedicate alla storia e alle arti napoletane, il museo più rappresentativo della città di Napoli.

Costruita a partire dal 1325 circa, viene restaurata nel corso dei secoli, e, da un’iniziale aspetto gotico, diventa uno degli esempi più eclatanti del barocco napoletano, grazie alle opere di artisti come Cosimo Fanzago e Niccolò Tagliacozzi Canale.

Artisti del calibro di Luca Giordano, Jusepe De Ribera, Battistello Caracciolo e Domenico Gargiulo hanno decorato gli ambienti della chiesa e delle sale del quarto del priore.

La Certosa di San Martino, un tempo luogo di clausura del rigido ordine monastico dei certosini, oggi, in quanto museo, ospita la sezione presepiale, la Cona dei Lani, la sezione del Quarto del Priore, i chiostri con il cimitero dei monaci, l’androne delle carrozze, e tante altre sezioni. Offre, inoltre, scorci panoramici senza eguali sulle vigne, sulla città e sul golfo di Napoli.

Al termine del tour all’interno della Certosa, percorreremo la Pedamentina di San Martino, fino a Montesanto.

Lungo i 414 gradini della Pedamentina, una delle più belle scale di Napoli, ci soffermeremo sul panorama e individueremo, dall’alto, i monumenti più importanti della città.

Una volta arrivati a Montesanto, potrete raggiungere nuovamente il punto di partenza con la funicolare, o restare al centro.

POSTI LIMITATI!



L’itinerario si svolgerà domenica 5 febbraio alle ore 10e30, prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 febbraio alle ore 23.

La visita si svolgerà con un minimo e un massimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data ai partecipanti il giorno sabato 4 febbraio, in mattinata.

Per prenotare, inviare un SMS o un whatsapp al numero 3492949722 oppure inviare una mail all’indirizzo

Contributo richiesto per la visita guidata: 10 euro a persona

Biglietto di ingresso al Museo della Certosa di San Martino gratuito per l’iniziativa

Appuntamento alle ore 10e30 all’ingresso della Certosa, Largo San Martino.

In caso di pioggia, dopo la visita della Certosa, percorreremo le strade del Vomero per vedere le ville liberty, invece di percorrere la Pedamentina.

Itinerario a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania

link dell’evento:

POSTI LIMITATI!

durata del tour: due ore e mezza

DOMENICA DALLE ORE 15:30 ALLE 18:30

Domenica gratuita al museo archeologico – con mostra dei Bizantini



Quali erano le tradizioni e le usanze degli antichi romani?

Scopriremo la storia del palazzo, i reperti e gli affreschi sepolti dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e la collezione Farnese.

POSTI LIMITATI!!!

Il tour si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, la conferma definitiva verrà data il 4 febbraio, in mattinata.

Itinerario e visita guidata a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

Prezzo del tour: 15 euro a persona

Verranno forniti whisper e auricolari al raggiungimento di un certo numero di partecipanti.

Durata del tour: tre ore