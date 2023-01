VENTITREESIMA GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A: MONTECALCIO-NAPOLI UNITED 2-1

Il Napoli United esce sconfitto dalla sfida con il Montecalcio. Zero punti contro l’ammazza grandi che approfitta di un errore difensivo dei leoni e realizza il gol della vittoria su rigore. Penalty concesso in precedenza anche allo United ma che vale solo la temporanea illusione del pari. Primo tempo dominato dagli uomini di mister Maradona sul piano del gioco con tanto possesso palla ma nessuna conclusione particolarmente pericolosa. Al 2′ il tiro di Gioielli finisce alto sulla traversa. Al 6′ punizione dalla sinistra, palla sventagliata in area ma prima Carissimi e poi Baumwollspinner non trovano la deviazione vincente. Il primo squillo del Montecalcio arriva solo al 20′ con Di Lorenzo, ma il suo tiro centrale non è irresistibile. Al 25′ va alla conclusione in porta Arario, tiro potente ma alto. Ma il gol beffa arriva al 34′ a causa di un’incertezza e incomprensione difensiva: è pronto Salazaro ad approfittarne e a infilare alle spalle di Giordano.

Nella ripresa mister Maradona sostituisce Carissimi e Gentile per Renelus e Pelliccia. Al quarto quest’ultimo viene atterrato in area di rigore. Dagli undici metri si presenta Arario che non fallisce. 1-1 e si riparte. Ma all’undicesimo arriva il rigore per i padroni di casa. Tocco di mano in area di Baumwollspinner ed è ancora Salazaro a gonfiare la rete per i suoi nonostante Giordano intercetti la traiettoria. Al 14′ Renelus ha una buona opportunità di testa la palla finisce alta. Al 16′ il Montecalcio rimane in dieci per l’espulsione di Salazaro che si becca il secondo giallo ma il Napoli United non sfrutta la superiorità numerica. Al 23′ il subentrato Giordano G. al posto di Oliva, dopo una bella azione serve Somma che va al tiro da distanza ravvicinata ma Santangelo si rifugia in angolo. Al 35′ grande parata di Giordano che nega la gioia del gol a Di Lorenzo. La gara scivola via verso la fine senza particolari emozioni. Il Montecalcio rimane in nove per l’espulsione per doppio giallo di Di Maio. Non servono neppure i cinque minuti di recupero per raddrizzare una gara che termina con una sconfitta amara per i leoni che nel prossimo turno ospiteranno in casa il Pompei.