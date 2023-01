PALLAVOLO LUVO BARATTOLI ARZANO ALLA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

LA LUVO BARATTOLI ARZANO QUALIFICATA ALLA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA

In semifinale contro le bergamasche del Costa Volpino

La Luvo Barattoli Arzano alla Final Four della Coppa Italia di categoria. La splendida stagione della capolista del campionato di serie B1 femminile si arricchisce con un nuovo eccezionale traguardo. In primavera il sestetto allenato da coach Antonio Piscopo dovrà vedersela con le migliori squadre italiane per l’assegnazione del trofeo tricolore. In semifinale ad attendere le arzanesi c’è il Costa Volpino, formazione della provincia bergamasca attualmente imbattuta. L’altra finalista uscirà dalla sfida fra Eurogrup Altafratte e Fredil Bologna.

“Un traguardo prestigioso -spiega il presidente Raffaele Piscopo- che aggiunge prestigio ad un girone di andata che ha visto protagoniste le nostre ragazze. Adesso aspettiamo di sapere dalla Fipav quale sarà la sede della manifestazione. Oltre ad assegnare la Coppa Italia di B1 femminile, negli stessi giorni si giocherà anche quella riservata alle squadre di B2 ed alla B maschile”.

Un traguardo meritato frutto di un superbo girone di andata, grazie al quale la società del presidente Raffaele Piscopo si è accomodata sul quarto gradino della graduatoria della cadetteria nazionale, utile a raggiungere l’ambita qualificazione ai danni del Volley Parrella Torino che vanta un quoziente set inferiore delle arzanesi.

Arzano-Costa Volpino sarà un match di alto livello. Le bergamasche sono in testa al girone B con 33 punti complessivi sui 36 a disposizione. È il frutto di dodici vittorie in altrettanti incontri, con appena tre punti persi al tie-break. I 36 set vinti e i 10 persi hanno garantito un quoziente set da record (3,6).

Un traguardo ambizioso che consegna alla storia questo 2023 appena cominciato. L’intento del girone di ritorno è quello di difendere quanto faticosamente conquistato con allenamenti al palazzetto (in questo periodo gelido più che mai) da un gruppo plasmato anno dopo anno dalle sapienti mani del direttore tecnico ed arricchito dall’arrivo della palleggiatrice Elisa Allasia che ha aggiunto fantasia agli schemi tecnici.

Intanto si pensa al campionato. Sabato 4 febbraio alle ore 18 inizia il girone di ritorno con il derby della provincia napoletana. La sfida fra la Fiamma Torrese e la Luvo Barattoli Arzano infiammerà subito gli interessi dei sostenitori. Si gioca nella consueta cornice del Palazzetto di via Bottaro a Torre Annunziata, per la capolista il primo severo test del girone di ritorno.

