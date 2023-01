VENTIDUESIMA GIORNATA CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A: NAPOLI UNITED-REAL FORIO 2-1

Una vittoria fondamentale che tiene il Napoli United in corsa per le prime posizioni. Una partita che era assolutamente vietato sbagliare perchè lì su in classifica vanno tutte a velocità sostenuta. I leoni conquistano tre punti al termine di una gara dai ritmi non proprio alti ma che i padroni riescono a controllare a proprio favore. Al 10′ la prima occasione capita al Real Forio con Guatieri fermato fallosamente da Ciranna (ammonito) che si guadagna una punizione da buona posizione battuta da Sogliuzzo che rimedia solo un angolo. Dopo poco grande spavento in campo per Cerase che in uno scontro di gioco va a sbattere contro la rete protettiva del campo con la testa. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza. Al 23′ conclusione di Arario di poco sopra la traversa. Al 29′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo prima c’è il tentativo di Baumwollspinner, poi Ciranna calcia alto. Insiste lo United dopo un minuto con Pelliccia. Il suo tiro viene respinto, ci va Barone ma la palla finisce sul fondo. Al 32′ rischiano grosso i leoni con una disattenzione difensiva. Guatieri per poco la piazza sul secondo palla ma colpisce il legno esterno. Per fortuna il gol per gli uomini di Maradona arriva al 35′: corner battuto da Barone che trova la deviazione vincente di Ciranna. Nel finale di primo tempo ci provano in un paio di situazioni gli isolani con Castagna che non inquadra la porta e poi con Guatieri sulla sinistra, sulla respinta corta ci va Capone che sbaglia.