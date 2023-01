Grande attesa per il concerto di Enzo Avitabile che si terrà al teatro Mav di Ercolano il 27 Gennaio alle ore 21.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

In scena 𝑖𝑙 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘œ “π΄π‘π‘œπ‘’π‘ π‘‘π‘–π‘ π‘Šπ‘œπ‘Ÿπ‘™π‘‘β€ con il quale πΈπ‘›π‘§π‘œ π΄π‘£π‘–π‘‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’ π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑛 π‘β„Žπ‘–π‘Žπ‘£π‘’ π‘Žπ‘π‘’π‘ π‘‘π‘–π‘π‘Ž (π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑖𝑛 π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘œ) 𝑔𝑙𝑖 uπ‘™π‘‘π‘–π‘šπ‘– 15 π‘Žπ‘›π‘›π‘– π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘ π‘’π‘Ž π‘π‘Ÿπ‘œπ‘‘π‘’π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘‘π‘–π‘ π‘π‘œπ‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘“π‘–π‘π‘Ž, π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘œπ‘›π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘– π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘‘π‘– π‘‘π‘Ž 𝑑𝑒𝑑𝑑𝑖 𝑖 π‘ π‘’π‘œπ‘– π‘π‘Ÿπ‘œπ‘”π‘’π‘‘π‘‘π‘– π‘‘π‘Žπ‘™ 2003 π‘Žπ‘‘ π‘œπ‘”π‘”π‘–. “π‘†π‘Žπ‘™π‘£π‘Žπ‘šπ‘š ‘𝑂 π‘€π‘’π‘›π‘›π‘œ”, “π‘†π‘Žπ‘π‘Ÿπ‘œ 𝑆𝑒𝑑”, “πΉπ‘’π‘ π‘‘π‘Ž πΉπ‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘›π‘Ž 𝑒 πΉπ‘œπ‘Ÿπ‘π‘Ž”, “π‘π‘Žπ‘π‘œπ‘™π‘’π‘‘π‘Žπ‘›π‘Ž”, “π΅π‘™π‘Žπ‘π‘˜ π‘‡π‘Žπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž” 𝑒 β€œπΏπ‘œπ‘‘π‘‘π‘œ πΌπ‘›π‘“π‘–π‘›π‘–π‘‘π‘œβ€ π‘ π‘œπ‘›π‘œ 𝑖 π‘‘π‘–π‘ π‘β„Žπ‘– π‘‘π‘Žπ‘– π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘– 𝑠𝑖 π‘Žπ‘‘π‘‘π‘–π‘›π‘”π‘’ π‘π‘’π‘Ÿ π‘π‘œπ‘‘π‘’π‘Ÿ π‘‘π‘Žπ‘Ÿ π‘£π‘–π‘‘π‘Ž π‘Žπ‘‘ 𝑒𝑛 π‘π‘œπ‘›π‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘œ π‘β„Žπ‘’ 𝑒̀ π‘–π‘›π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘œ “π‘–π‘›π‘‘π‘–π‘šπ‘œ”, 𝑛𝑒𝑙 π‘žπ‘’π‘Žπ‘™π‘’ πΈπ‘›π‘§π‘œ π΄π‘£π‘–π‘‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’ π‘”π‘’π‘–π‘‘π‘Ž 𝑖𝑙 π‘π‘’π‘π‘π‘™π‘–π‘π‘œ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œ 𝑒𝑛 π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘œ π‘“π‘Žπ‘‘π‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘šπ‘œπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘– 𝑒 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘œπ‘ π‘π‘’π‘›π‘§π‘Ž 𝑑𝑖 𝑒𝑛 π‘™π‘–π‘›π‘”π‘’π‘Žπ‘”π‘”π‘–π‘œ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘π‘Žπ‘™π‘’ π‘π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œπ‘›π‘Žπ‘™π‘–π‘ π‘ π‘–π‘šπ‘œ 𝑒𝑑 π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘”π‘–π‘›π‘Žπ‘™π‘’ π‘β„Žπ‘’ π‘™π‘œ β„Žπ‘Ž π‘Ÿπ‘’π‘ π‘œ π‘’π‘›π‘œ 𝑑𝑒𝑖 π‘Ÿπ‘–π‘“π‘’π‘Ÿπ‘–π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘– π‘šπ‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘Žπ‘™π‘– π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘Šπ‘œπ‘Ÿπ‘™π‘‘ 𝑀𝑒𝑠𝑖𝑐 𝑒 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘šπ‘’π‘›π‘‘π‘’ 𝑙’π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘Ž π‘–π‘‘π‘Žπ‘™π‘–π‘Žπ‘›π‘œ 𝑝𝑖𝑒̀ π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘’π‘›π‘‘π‘Žπ‘‘π‘–π‘£π‘œ 𝑑𝑖 π‘žπ‘’π‘’π‘ π‘‘π‘œ π‘”π‘’π‘›π‘’π‘Ÿπ‘’. “E’ una grande gioia ospitare un artista straordinario come Avitabile. Con questa stagione al Mav abbiamo voluto arricchire di nomi importanti e prestigiosi la nostra proposta artistica cosΓ¬ da rendere il Mav, un luogo stabile e funzionale dedicato alla cultura, all’arte e all’incontro, inserito nel tessuto sociale di Ercolano e del territorio vesuviano. E questo concerto Γ¨ un appuntamento imperdibile per tutti coloro i quali amano la musica e la bellezzaΒ» sostiene Osteri, manager Gabbianella club, la societΓ che ha assunto la gestione del Teatro del Mav di Ercolano. π‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž β€œπ‘ π‘’π‘Žβ€ π‘Šπ‘œπ‘Ÿπ‘™π‘‘ 𝑀𝑒𝑠𝑖𝑐 πΈπ‘›π‘§π‘œ π΄π‘£π‘–π‘‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘’ β„Žπ‘Ž π‘ π‘Žπ‘π‘’π‘‘π‘œ π‘ π‘π‘œπ‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑙 π‘π‘Žπ‘”π‘Žπ‘”π‘™π‘–π‘œ π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘–π‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘’π‘›π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘Ÿπ‘Ž π‘œπ‘Ÿπ‘šπ‘Žπ‘– π‘‘π‘Ÿπ‘’π‘›π‘‘π‘’π‘›π‘›π‘Žπ‘™π‘’ π‘π‘œπ‘› π‘’π‘›π‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘›π‘’π‘Ž 𝑑𝑖 π‘–π‘›π‘›π‘œπ‘£π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘π‘Žπ‘™π‘’, π‘π‘œπ‘› π‘’π‘›π‘œ π‘ π‘”π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘œ π‘ π‘’π‘šπ‘π‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘’π‘›π‘‘π‘œ π‘Žπ‘™ π‘ π‘œπ‘π‘–π‘Žπ‘™π‘’, π‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘œ 𝑙𝑒 π‘ π‘œπ‘“π‘“π‘’π‘Ÿπ‘’π‘›π‘§π‘’ 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 π‘’π‘™π‘‘π‘–π‘šπ‘– π‘šπ‘Ž π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ 𝑙𝑒 π‘™π‘œπ‘Ÿπ‘œ π‘ π‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘§π‘’, π‘β„Žπ‘’ π‘ π‘œπ‘›π‘œ 𝑙𝑒 π‘ π‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘§π‘’ 𝑑𝑖 π‘’π‘›π‘Ž π‘”π‘Ÿπ‘œπ‘ π‘ π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘’ π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘π‘œπ‘π‘œπ‘™π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑒𝑙 π‘šπ‘œπ‘›π‘‘π‘œ. π‘ˆπ‘› π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘–π‘ π‘‘π‘Ž π‘β„Žπ‘’ π‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘Ž 𝑖𝑙 𝑆𝑒𝑑, π‘β„Žπ‘’ π‘›π‘œπ‘› 𝑒̀ π‘ π‘œπ‘™π‘œ 𝑠𝑒𝑑 π‘”π‘’π‘œπ‘”π‘Ÿπ‘Žπ‘“π‘–π‘π‘œ π‘šπ‘Ž π‘’π‘›π‘œ π‘ π‘‘π‘Žπ‘‘π‘œ 𝑑𝑒𝑙𝑙’π‘Žπ‘›π‘–π‘šπ‘œ 𝑒 π‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘–π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ π‘’π‘šπ‘Žπ‘›π‘Ž. π‘ˆπ‘› 𝑆𝑒𝑑 π‘β„Žπ‘’ π‘£π‘’π‘œπ‘™π‘’ π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘Žπ‘Ÿπ‘’ 𝑖𝑙 π‘ π‘’π‘œ π‘Ÿπ‘–π‘ π‘π‘Žπ‘‘π‘‘π‘œ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œ π‘™π‘Ž π‘ π‘π‘œπ‘π‘’π‘Ÿπ‘‘π‘Ž 𝑒 π‘™π‘Ž π‘£π‘Žπ‘™π‘œπ‘Ÿπ‘–π‘§π‘§π‘Žπ‘§π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 π‘π‘Ÿπ‘œπ‘π‘Ÿπ‘–π‘’ π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘π‘–, π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œ 𝑒𝑛 π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘π‘–π‘‘π‘Ž π‘π‘’π‘™π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘™π‘’, π‘’π‘›π‘Ž π‘“π‘Žπ‘šπ‘’ 𝑑𝑖 π‘π‘œπ‘›π‘œπ‘ π‘π‘’π‘›π‘§π‘Ž, 𝑑𝑖 π‘ π‘Žπ‘π‘’π‘Ÿπ‘’, 𝑑𝑖 π‘šπ‘’π‘ π‘π‘œπ‘™π‘Žπ‘›π‘§π‘Ž 𝑖𝑛 𝑒𝑛 π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘œ π‘Žπ‘™π‘™π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘–, π‘‘π‘œπ‘£π‘’ π‘›π‘œπ‘› π‘’π‘ π‘–π‘ π‘‘π‘œπ‘›π‘œ π‘£π‘–π‘›π‘π‘–π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘– 𝑛𝑒́ 𝑣𝑖𝑛𝑑𝑖, π‘šπ‘Ž π‘ π‘œπ‘™π‘œ π‘’π‘ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘– π‘’π‘šπ‘Žπ‘›π‘– π‘β„Žπ‘’ π‘–π‘›π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘”π‘–π‘ π‘π‘œπ‘›π‘œ 𝑖𝑛 𝑒𝑛 π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘œ 𝑑𝑖 π‘“π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘’π‘™π‘™π‘Žπ‘›π‘§π‘Ž π‘›π‘’π‘™π‘™π‘Ž π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘Ž π‘π‘œπ‘šπ‘’π‘›π‘’ 𝑑𝑖 𝑒𝑛 π‘π‘’π‘Ÿπ‘π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘œ 𝑑𝑖 π‘π‘Žπ‘π‘’, π‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘œΜ€ 𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒 π‘π‘Žπ‘ π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘Žπ‘›π‘β„Žπ‘’ π‘Žπ‘‘π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œ π‘™π‘Ž π‘šπ‘’π‘ π‘–π‘π‘Ž π‘β„Žπ‘’ π‘‘π‘Ž π‘ π‘’π‘šπ‘π‘Ÿπ‘’ 𝑒̀ π‘£π‘’π‘–π‘π‘œπ‘™π‘œ 𝑑𝑖 π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘ π‘šπ‘–π‘ π‘ π‘–π‘œπ‘›π‘’ 𝑑𝑖 π‘π‘’π‘™π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘’ 𝑒 π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘‘π‘–π‘§π‘–π‘œπ‘›π‘–. Una grande occasione da non perdere per tutti gli appassionati del grande artista: sarΓ possibile acquistare presso il botteghino del Teatro Mav i biglietti ridotti a €25 nel secondo settore. I biglietti possono essere acquistati al botteghino del teatro dal mercoledΓ¬ al sabato dalle 10 alle 16 e la domenica dalle 10 alle 13 oppure online a questo link https://bit.ly/TeatroMAV Il costo del biglietto primo settore Γ¨ di €35 con ridotto di €32 oppure https://www.etes.it/sale/ event/90651/enzo%20avitabile% 20-%20acoustic%20world Per info 350 953 7573

