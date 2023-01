Gianni Lepre nominato consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il prof. Gianni Lepre è stato nominato Consigliere del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Con questo incarico il noto economista, che tra le altre cose è opinionista televisivo , nostista dell’Agenzia di Stampa Italpress e Agenzia Stampa Italia, presidente della Commissione Reti e Distretti Produttivi di Odcec Napoli e Vice presidente del Centro Studi per l’Artigianato di Casartigiani Napoli, si occuperà di piccole e medie imprese, reti e distretti produttivi e dell’artigianato d’eccellenza. “Sono immensamente grato al ministro Sangiuliano per questa nomina – ha commentato il prof. Lepre – Mi spenderò, come è nella mia abitudine fare, al servizio del Paese, e del suo immenso e variegato patrimonio culturale nel quale, non va dimenticato, rientrano anche le nostre aziende e la grande tradizione della letteratura d’impresa fatta di eccellenza, genialità, creatività e abnegazione”.

Commenti

commenti