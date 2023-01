70.000 persone e lei li fa innamorare tutti: Angela Achilli incanta Napoli con la sua bellezza ed il suo talento

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Angela Achilli incanta un parterre di oltre 60.000 persone, tra napoletani e turisti che nella notte di S. Silvestro hanno “popolato” la favolosa piazza del Plebiscito. Merito di un outfit da sogno che porta la firma di Carmine Ruggi impreziosito da un make up d’eccezione non a caso opera del truccatore dei Vip Antonio Riccardo.

Non è la prima volta che Angela Achilli, speaker e conduttrice, – si esibisce e canta in pubblico: è infatti arrivata in finale a Sanremo Giovani ed ha vinto il premio AFI. Stavolta l’emozione era tanta anche per lei; il pubblico l’ha accolta con immenso calore e lei ha reso vivace e divertente ogni momento sul palco che l’ha vista protagonista.

Non è solo bellezza ma energia pura: forse è questo il segreto che le ha permesso di “affiancare” nella serata più attesa e magica dell’anno volti noti quali Belen, Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capozzi… E naturalmente lo showman Peppe Iodice artefice di questa manifestazione di successo.

Un merito va senza dubbio al direttore del teatro Troisi Pino Oliva nonchè a Gianni Simioli con il quale la Achilli ha condotto la seconda parte dell’evento.

La prossima tappa? La serata esclusiva del prossimo 14 Gennaio: il Gran Ballo di Palazzo Brancaccio – patrocinato dalla Fondazione Alberica Filo della Torre – dove lei sarà protagonista assoluta.

