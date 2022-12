Vincenzo Cirillo eletto Presidente Consiglio Comunale Trecase

Vincenzo Cirillo è stato eletto Presidente del Consiglio Comunale di Trecase durante l’ultima seduta dell’anno del comune vesuviano.

Un ennesimo successo per il Consigliere della Città Metropolitana di Napoli che ha ottenuto l’unanimità della maggioranza che si è dimostrata compatta e coesa sostenendo la sua nomina.

Soddisfatto di questo risultato, il neo presidente del consiglio Comunale Cirillo, ha dichiarato: “Volevo ringraziare soprattutto la maggioranza per aver espresso e sostenuto la mia elezione. Con questa maggioranza abbiamo intrapreso un cammino che, in alcuni casi, per alcune persone è lungo almeno otto anni, con pochissimi altri dura da tre, ma si tratta di un percorso fatto di stima, sintonia e visone comune”.

Il Consigliere Cirillo ha poi aggiunto:

“Grazie per questo ruolo che, come sapete, ho già svolto in precedenza, per un lungo periodo.

Posso dire che ritorno con piacere a ricoprire questa responsabilità, che è sempre stata di supporto al nostro lavoro, nonché un arricchimento personale per me: perché la presidenza del Consiglio Comunale è sempre stata una delle mie cariche preferite.

Cirillo ha poi concluso:

“Pertanto ringrazio il sindaco per le belle parole e per la fiducia e ringrazio anche la minoranza che ha votato scheda bianca, dimostrando totale incoerenza. Infatti, pur di ottenere la carica di Presidente del Consiglio Comunale, si sono autoproposti per il suddetto ruolo, portando in dote l’appoggio alla futura maggioranza e al possibile sindaco da noi individuato. Da oggi inevitabilmente si ritorna ad una condizione in cui si parlerà ancora di maggioranza e minoranza, perché la loro palese inaffidabilità non può essere un fondamento per la prossima amministrazione del comune di Trecase. In politica bisogna prendere una posizione chiara: per me oggi sono semplicemente opposizione”.

Cirillo ha poi chiosato: “Il nostro unico obiettivo deve essere il bene collettivo del territorio, in continuità con l’ottimo lavoro e gli ottimi risultati ottenuti dal sindaco De Luca, in sinergia con il lavoro che da diversi anni sto svolgendo in città Metropolitana”.

Raffaele De Luca, sindaco di Trecase ha augurato buon lavoro al neo Presidente Cirillo ed ha poi aggiunto: “Si tratta di un presidente scelto e fortemente voluto dalla maggioranza, un politico di spessore che ha dimostrato già nel passato di poter interpretare al meglio questo ruolo e che rappresenta l’espressione migliore della maggioranza del paese”.