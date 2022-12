La Gjordan festeggia da Rosolino i risultati raggiunti nella consulenza e formazione SAP

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Grandi numeri per la “Gjordan” che, nel chiudere il 2022 e celebrare i recenti successi, ha organizzato un magnifico evento da Rosolino sul lungomare. Una serata all’insegna dell’entusiasmo collettivo capace di coinvolgere tutti gli artefici della straordinaria crescita aziendale.

Dopo essersi consolidata come leader nella formazione in ambito Sap, la società sempre più in primo piano, continua a conseguire grandi risultati anche prestando la sua consulenza ad aziende e multinazionali. E ciò consentendo a tanti giovani stagisti di entrare nel mondo del lavoro e intraprendere la carriera in ambito Sap. Ancora, la partnership con la società Diana Consulting ha favorito il consolidamento del percorso di crescita della Gjordan, la quale, avvalendosi della sua esperienza ha ulteriormente rafforzato lo sviluppo in altri settori proponendo nuovi servizi alle aziende.

Oggi la “Gauss Gjordan” non è solo leader nella formazione in ambito SAP ma si aggiudica un posto di tutto rispetto anche nella consulenza. Mattia Della Rossa, socio fondatore della società, ha sempre creduto e investito nella sua azienda favorendo fino ad oggi una crescita davvero esponenziale.

Iniziando la sua operatività nel novembre 2016, la “Gjordan” in breve in breve tempo ha incentivato la formazione delle risorse umane in azienda, soffermandosi sui temi della gestione, dell’organizzazione e manageriale.

La società si avvale di un team di validi professionisti pronti a seguire i giovani ‘discenti’ in tutte le fasi di apprendimento del Sap e nel percorso di orientamento nel mondo del lavoro.

La Gjordan proponendosi anche settore della consulenza in un anno ha assunto 20 consulenti suoi ex allievi.

“Con la consulenza in ambito SAP – ha dichiarato Mattia Della Rossa, socio fondatore della Gjordan – abbiamo assunto circa 20 consulenti. La nuova sede rappresenta solo un ennesimo punto di inizio. Ci aspettiamo una crescita più ampia anche grazie ai nostri nuovi partner Anna Abenante, Daniele Barbato e Luigi Moccia”.

“Nuovi percorsi lavorativi per i giovani, corsi di formazione Sap, servizi e non solo – ha commentato Anna Abenante della Diana Consulting – Il nostro team sarà pronto per mettere a disposizione delle aziende la professionalità e le competenze acquisite in tanti anni di esperienza”.

“Questa partnership – ha detto dal canto suo Daniele Barbato della Diana Consulting – si tramuta in una sinergia che funziona e può dare risposte importanti alle aziende e ai giovani per entrare nel mondo del lavoro. Siamo operativi non solo in Campania ma su tutto il territorio Nazionale”.

“Con la “Diana” – ha concluso Luigi Moccia, Ceo di Diana Consulting e responsabile del settore sicurezza – ci occupiamo della sicurezza sul lavoro e della formazione in generale. In particolare cerchiamo di dare un valore aggiunto alle aziende utilizzando i Fondi interprofessionali. Offriamo un supporto al personale dei nostri clienti con corsi di formazione cercando di ottimizzare i costi attraverso i bandi dei fondi interprofessionali regolati dalla legge in Italia”.

Le previsioni di Mattia Della Rossa sono state confermate dai grandi numeri sia per le assunzioni sia per il fatturato della società che continua a crescere e a creare nuove opportunità di lavoro per i giovani.

