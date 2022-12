25 Anni per Asso.Gio.Ca., serata in musica e Babbo Natale per i più piccoli

Venerdì 23 dicembre, ore 20, Teatro Politeama

Sarà un momento di festa, ma anche un modo per ricordare venticinque anni di servizio. Venerdì 23 dicembre al Teatro Politeama, alle ore 20, Asso.gio.ca . – l’Associazione gioventù cattolica, nata venticinque anni fa in piazza Mercato – vivrà una serata con tanti artisti che hanno aderito gratuitamente per ricordare lo speciale compleanno dell’associazione, presieduta da Gianfranco Wurzburger.