SUPERATO L’OBIETTIVO DELLE MILLE PRESENZE PER GLI EVENTI NATALIZI DI CONFCOMMERCIO VOMERO ARENELLA. FORTE: “MODELLO VINCENTE DA REPLICARE”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

NAPOLI – Si chiudono, con una partecipazione complessiva che supera abbondantemente l’obiettivo delle mille persone fissato, gli eventi natalizi organizzati dalla Confcommercio Vomero – Arenella “Imprese collinari”. L’ultima data, quella di domenica 18 dicembre in Piazza Immacolata, ha attratto decine di famiglie incantate dai performer della Kiki Eventi, a cui è stata affidata l’organizzazione e l’animazione con 7 diversi incontri in altrettanti luoghi centrali del grande “centro commerciale a cielo aperto” di Napoli.

“ Abbiamo centrato l’obiettivo“, dichiara la Presidente di Confcommercio Imprese Collinari Georgia Forte. “Lo abbiamo fatto interpretando quella sinergia con le istituzioni che dal primo momento abbiamo messo al centro del nostro progetto di rinascita commerciale e sociale dei quartieri della V municipalità. È doveroso ringraziare, oltre alla Kiki Eventi e a Marianna Del Giudice che hanno portato l’incanto e la magia del Natale nelle nostre strade, tutti quelli che a diverso titolo hanno reso possibile tutto ciò: la Presidente di municipalità Clementina Cozzolino, poi Fabiana Felicitá, Adolfo De Santis e Pasquale Torino per il supporto. Personalmente poi non posso non essere grata ad Andrea Marcone, Gianluca Errico, Monica Elvetico, Sara Cerbone e tutto il direttivo di Confcommercio Vomero Arenella Imprese Collinari”.

“Contiamo – conclude Forte – che il nostro contributo sia servito a portare i napoletani tra le nostre strade e nei nostri negozi, dai nostri artigiani e commercianti che con grande cuore e coraggio anche quest’anno stanno affrontando il Natale facendo fondo a amore e speranza oltre ogni difficoltà. Forti di questa esperienza, guardiamo già al futuro sperando di poter replicare questo modello e coinvolgere tutti quelli che hanno voglia di dare il loro contributo per far risplendere Vomero e Arenella”



Commenti

commenti