Maria Caniglia presidente della IV Municipalità ha tenuto a battesimo la famosa edizione di moda tutta made in Naples “Napoli Fashion Week Baby Kids”

Grande successo ed emozione per la sfilata che i bimbi hanno tenuto presso il Centro Direzionale di Napoli alla presenza di tanti spettatori che hanno applaudito i baby modelli per la loro genuinità e freschezza.

Mood tutto natalizio per gli abiti indossati dai bambini grazie a Michela Lombardi produttrice del marchio Buy Italian Style, che ha creato per l’occasione, outfit tutti personalizzati.

Mission della nostra stylist è da sempre essere accanto ai più piccoli nel lavoro e nella solidarietà per donare al mondo dell’infanzia tutto l’amore e la pace che il Natale regalano, anche attraverso piccoli cadeau che hanno allietato i piccoli ospiti.

Ad affiancare Michela Lombardi in quest’avventura il famoso Hairstyle Claudio de Martino che ha espresso il suo talento e la sua passione nel curare il look dei baby modelli.

Soddisfatta ed entusiasta di questa avventura il presidente della IV municipalità.

Si tratta solo dell’inizio di un grande progetto che porterà il Centro Direzionale e il centro storico a essere anche per il prossimo anno protagonista della moda ospitando la Napoli Fashion Week con brand di prestigio e di fama internazionale così da rendere queste aree, anche per i prossimi mesi, crocevia di cultura, stile e arte.

Napoli Fashion Week capitanata dal patron Alessandro Di Laurenzio (noto fotografo di moda) e il Brand Manager Walter Crema, in sinergia con le istituzioni locali, nei prossimi giorni presenteranno il programma per l’anno 2023 assicurando già da adesso la piena partecipazione dei primi brand tra cui Sarah Chole, Naida, Gold Miller, Effebi, Buy Italian Style, White Wise, strizzando l’occhio a questo progetto che porta Napoli e l’intero sud ad essere punto di incontro della moda .

Napoli Fashion week vanta con successo tre edizioni svolte nel 2020 e 2021 dove si è resa partner di un importante Istituto di moda che è il Bernini De Sanctis guidato dal dirigente scolastico Diego Puricelli Guerra reduce da un importante incontro tenuto con il sindaco di New York per definire una leadership che porterà la moda italiana negli States come modello e vanto della creatività made in Italy quest’ultimo si unirà al progetto creando opportunità lavorative con i brand che partecipano in Napoli Fashion Week .

