Si accende la magia del Natale a Casoria. L’assessore Russo: “Un ricco calendario di eventi per la gioia dei bambini”.

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Un ricco cartellone natalizio, interamente dedicato ai più piccoli, quello organizzato dal sindaco di Casoria Raffaele Bene e dall’assessore alla cultura Vincenzo Russo. Dodici giorni di appuntamenti dal 17 al 29 Dicembre, per la gioia dei più piccoli. Nel corso della kermesse troveranno spazio animatori, trampolieri, spettacoli di magia, elfi e personaggi natalizi in diverse zone della città. Domenica 18 Dicembre, alle ore 10.30, sono previsti tre appuntamenti: in via Meazza arriverà Mr Hyden, poi nella villa di via Benedetto Croce e nella villetta Chiara Lubich ci sarà l’animazione itinerante con gli spettacoli di magia e bolle di sapone. L’iniziativa “Natale in Allegria” è stata voluta dal settore cultura del comune di Casoria e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli.

L’assessore alla cultura l’avv. Vincenzo Russo ha così commentato: “Abbiamo presentato alla cittadinanza un cartellone articolato con tantissimi eventi per i bambini, non mancheranno spettacoli teatrali e musicali. Uno dei punti principali che ha ispirato la costruzione del programma natalizio è stato quello di voler restituire gli spazi pubblici, le ville, le piazze e le periferie ai cittadini. Sono sicuro che sarà un Natale magico”.

Il calendario con gli eventi

Sabato 17 dicembre

ore 10.30

Animazione, trampolieri, giocolieri, Elfi e Babbo Natale

via Pio XII e via Principe di Piemonte

Domenica 18 dicembre

ore 10.30

Artisti di strada, spettacoli di magia, animazione, Elfi e Babbo Natale

Villa Comunale di via Benedetto Croce e Largo Chiara Lubich

ore 11

Il Circo di Natale con Mr Hyden

via Meazza – zona Cittadella

Lunedì 19 dicembre

ore 10

Letture sotto l’albero – I.C. 1° Circ. Ludovico da Casoria

Piazza Cirillo

ore 16

Animazione itinerante

via Arpino

ore 17

Spettacolo Circense

Villa Comunale di via Pio XXII

Martedì 20 dicembre

ore 17

Animazione e Circus con “The Big Show”

Villa Comunale di via Benedetto Croce

Mercoledì 21 dicembre

ore 16

Animazione itinerante

via Giotto e via Nazionale delle Puglie

Venerdì 23 dicembre

ore 10.30

Animazione, trampolieri, giocolieri, Elfi e Babbo Natale

Parco Michelangelo e Villa Comunale di via Pio XII

Lunedì 26 dicembre

ore 19.30

Concerto Natale in Musica

Parrocchia di Sant’Antonio Abate

Martedì 27 dicembre

ore 20.30

Talent Frammenti di Natale

Teatro Ateneo

Mercoledì 28 dicembre

ore 17

Animazione e Circus The Big Show

Parco Michelangelo

ore 19

Parata Natalizia

via Carducci e piazza San Paolo

ore 19,30

Concerto di Natale “O Magnum Mysterium”

Basilica di San Mauro

Mercoledì 28 dicembre

ore 17

Animazione e Circus con “The Big Show”

Location: Parco Michelangelo

Giovedì 29 dicembre

ore 10

Lo Spettacolo dei Burattini

Piazza Cirillo

Commenti

commenti