Giovedì 15 venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022, ore 20.00 Cinema a Capodimonte: MUSICAL! e altre proposte culturali del weekend

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Weekend a Capodimonte: cinema e altre proposte culturali

Giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022, ore 20.00

Cinema a Capodimonte: MUSICAL!

Rassegna cinematografica nell’Auditorium del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli

A cura di Maria Tamajo Contarini, Anna Masecchia, Lorenzo Marmo

Museo e Real Bosco di Capodimonte, Auditorium (piano terra)

Prosegue la rassegna cinematografica al Museo e Real Bosco di Capodimonte, all’insegna del musical. Sullo schermo dell’Auditorium, al piano terra del museo, questa settimana sarà la volta di Moulin Rouge! (giovedì 15 dicembre), Coco (venerdì 16 dicembre) e Yesterday (sabato 17 dicembre), in lingua originale con sottotitoli in italiano. Gli spettatori possono accedere, previo acquisto in biglietteria del ticket Museo al costo di 2 euro previsto per le aperture serali senza bisogno di prenotazione e fino ad esaurimento posti.

Il Museo, infatti, sarà aperto negli stessi giorni (15,16,17) dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) per dare comunque la possibilità a chi non volesse vedere il film di visitare il Museo e le mostre in corso (Oltre Caravaggio, Salvatore Emblema, Flavio Favelli).

La rassegna cinematografica “Cinema a Capodimonte: MUSICAL!”, a cura di Maria Tamajo Contarini, Anna Masecchia e Lorenzo Marmo, è finanziata con i fondi europei del progetto POC 2014-2020 “Capodimonte oggi racconta” e realizzata dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, Amici di Capodimonte Ets con la collaborazione tecnica di “Dietro le quinte. Servizi per lo spettacolo”.

Ecco la programmazione dei film:

Giovedì 15 dicembre 2022, ore 20.00

Moulin Rouge!

Baz Luhrmann, 2001, USA, Australia, 125 minuti

Musical stravagante che mette insieme i modelli del genere in versione moderna. Ambientato nella Parigi di fine Ottocento, un giovane scrittore inglese si trasferisce nel variopinto quartiere parigino. A contatto con l’ambiente dello spettacolo scopre l’interesse per il teatro e si innamora di una seducente ballerina del Moulin Rouge. Ispirato alla Traviata di Giuseppe Verdi il film è diretto dall’eccentrico regista australiano Luhrmann.

Venerdì 16 dicembre 2022, ore 20.00

Coco

Lee Unkrich, Pixar Animation, 2017, USA 105 minuti

Capolavoro del cinema di animazione della Pixar Animation Studios. Il ragazzino messicano Miguel si ritrova nel mondo dei defunti alla ricerca del suo trisavolo, in una continua avventura con il mondo reale a lui contemporaneo. Un viaggio in cui sono presenti allegria e riflessione. Pluripremiato.

Sabato 17 dicembre 2022, ore 20.00

Yesterday

Danny Boyle, 2019, R.U, Russia, Giappone, Cina, USA 115 minuti

Diretta dal regista di Trainspotting (1996) e The Millionaire (2008), più che un musical è un film cantato. Commedia sulla “beatlesmania” che ha influenzato le nuove generazioni dagli anni Sessanta ad oggi.

Ingresso con pagamento del ticket Museo (2 euro), senza prenotazione e fino ad esaurimento posti

Per informazioni capodimonte.cultura.gov.it

Tel +39 339 219 4907

Mail dlqeventi@gmail.com

LABORATORIO DI DISEGNO Objets inanimés, avez-vous donc une âme?/Oggetti inanimati, avete un’anima? | XII edizione

Ultimo incontro

sabato 17 dicembre 2022

Collezione Farnese

I piano del Museo (sala 24)

I turno: 11:00-13:00

II turno: 15:00-17:00

Ritorna l’appuntamento con il laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei.

Il laboratorio, alla sua XII edizione, è promosso e sostenuto da Amici di Capodimonte Ets e si rivolge ad un pubblico vasto ed eterogeneo, raccogliendo intorno alle opere d’arte adulti e ragazzi, persone che sanno disegnare e chi non si è mai cimentato con il disegno. Il laboratorio continua il lavoro, proposto nella scorsa edizione, di osservazione degli oggetti inanimati presenti nelle opere esposte al Museo di Capodimonte. Il titolo “Objets inanimés, avez-vous donc une âme? / Oggetti inanimati, avete un’anima?” rinvia ad una poesia di Alphonse de Lamartine.

Materiale occorrente ai partecipanti

Fogli sciolti (di qualsiasi dimensione o spessore) e 2 fogli in formato A3, si consiglia un supporto rigido. Ciascuno potrà portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare e non rischi di danneggiare il pavimento del museo. Si consigliano penna bic nera, acquerelli con pennelli ad acqua. Non è consigliato l’utilizzo della matita e della gomma.

Info

Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Si ricorda che si può prenotare un solo turno a scelta.

Sia le date che le diverse fasce orarie non sono propedeutiche.

I bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un partecipante adulto.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org entro le ore 15:00 di venerdì 16 dicembre precisando per ogni partecipante:

nome e cognome

numero di cellulare

La partecipazione è libera, si paga il solo biglietto d’ingresso al Museo (ingresso gratuito per i Soci Amici di Capodimonte).

Infine, durante il weekend, come di consueto le sale del museo saranno animate dagli attori della Compagnia Arcoscenico e dalla musica del Maestro Rosario Ruggiero al pianoforte nel salone delle Feste. Inoltre, venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022 nel Real Bosco saranno aperti e liberamente visitabili (dalle ore 10 alle ore 16, ultimo ingresso ore 15.30) la Chiesa di San Gennaro con il nuovo decoro dell’architetto Santiago Calatrava e il Cellaio con le opere di Salvatore Emblema.

Domenica 18 dicembre 2022, alle ore 11.00 lo storico organo Petillo, recentemente restaurato, nella Chiesa di San Gennaro risuonerà grazie agli studenti del liceo musicale “Margherita di Savoia” accompagnati dai loro docenti che eseguiranno musiche di Albinoni, Bach, Brahms, Cimarosa, Haendel, Schubert e Zipoli, introdotte da una breve presentazione dell’organo da parte del musicista e storico Francesco Nocerino.

Il pubblico è invitato a condividere le emozioni dei momenti trascorsi a Capodimonte, nel museo e nel bosco, sugli account ufficiali:

Facebook museodicapodimonte

Twitter capodimonte_mus

Instragram museoboscocapodimonte

Commenti

commenti