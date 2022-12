Concerto di Natale a Puteoli Sacra

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Appuntamento domenica 18 dicembre al Rione Terra di Pozzuoli

Un’occasione unica per vivere e respirare la magia del Natale in un luogo suggestivo e unico al mondo come la Cattedrale di San Procolo di Pozzuoli. Domenica 18 dicembre alle ore 18.30. il Centro Musicale Lorenzo Perosi di Antonio e Benedetta Ferrigno eseguirà il concerto di Natale con la partecipazione del Coro Elisir e delle attrici Maria Elena Dente e Paola Bernardo che interpreteranno alcuni testi tratti da La Cantata dei Pastori. Ad arricchire l’atmosfera i mercatini di Natale organizzati dal Comune di Pozzuoli.

Durante la loro visita (alle ore 15:30, 16:30 o 17:30) gli spettatori verranno accolti delle colonne marmoree del tempio di Augusto, potranno ammirare il soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell’approdo di San Paolo a Pozzuoli. Nelle fondamenta troveranno le mura di epoca romana, il Capitolium, tempio pagano di età repubblicana dedicato a Giove, Giunone e Minerva.

All’interno della cattedrale una preziosissima quadreria seicentesca. Accanto ai dipinti di Artemisia Gentileschi, spiccano opere di Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano, Agostino Beltrano, Massimo Stanzione, Paolo Domenico Finoglio e Jusepe de Ribera.

Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, in Cumana e Circumflegrea o in Metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale (uscita via Campana) o da via Napoli. A 10 minuti dal Porto di Pozzuoli, a 5 minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via duomo del Rione Terra.

Puteoli Sacra – unico progetto in Europa che coinvolge i ragazzi e le donne provenienti da un’area penale nella gestione di un museo – è coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis diretta da Don Gennaro Pagano, e sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Ance Campania.

Prenotazione ai numeri 3515508654, 0812305099 o e-mail: info@puteolisacra.it.

Prezzi visita guidata : 8€.

Per info www.puteolisacra.it

