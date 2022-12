DICIASSETTESIMA GIORNATA ECCELLENZA GIRONE A: NAPOLI UNITED – GIVOVA CAPRI ANACAPRI 3-1

Il Napoli United chiude il girone di andata primo in classifica. Tre punti importanti per la classifica che confermano l’ottimo momento della squadra allenata da Diego Armando Maradona al quinto risultato utile consecutivo frutto di 4 vittorie e del pareggio contro l’Ischia. I leoni si impongono 3-1 al Vallefuoco contro il Givova Capri Anacapri. Lo United parte subito fortissimo con il neo acquisto, arrivato in settimana, Jacopo Carissimi che si va a prendere dopo meno di sessanta secondi una punizione da posizione interessante che Arario però batte sulla barriera. Al 5′ minuto Ciranna ci prova con un bel mancino dalla distanza che va a finire di poco a lato. Al 9′ grande azione insistita di Cittadini che serve a destra Langella che sforna un ottimo cross per la testa di Arario ma D’Andrea si supera e mette in angolo. Sul successivo calcio d’angolo battuto dalla sinistra ancora D’Andrea protagonista sul colpo di testa di Akrapovic. Al 22′ altra buona occasione per il Napoli United con Cittadini, troppo generoso nel servire Carissimi che non trova il gol da buona posizione. Ma la rete è nell’aria e dopo un minuto Gentile con un tiro ben piazzato sul secondo palo realizza il vantaggio meritato. Non solo il bel gol, Gentile dopo sessanta secondi serve un assist d’oro dal corner per Carissimi che con un’incornata potente trafigge ancora D’Andrea per il 2-0. Debutto dal primo minuto e subito in rete, così si presenta il nuovo attaccante dei leoni. Il Givova Capri Anacapri si vede nel finale con un tentativo da fuori area ma nulla di più.