Joe Barbieri al Mav di Ercolano

Tutto pronto per il grande concerto che Joe Barbieri terrà presso il teatro Mav di Ercolano il 17 dicembre alle ore 21.

Dopo l’entusiasmante tutto esaurito al Teatro Acacia di Napoli e i due acclamati concerti tenuti al Teatro Filodrammatici di Milano, Joe Barbieri riprende il suo tour “30 Anni Suonati” per festeggiare le proprie ‘nozze di perla’ con la musica – ovvero l’importante traguardo dei trent’anni di carriera – e fa tappa nella città del Miglio d’oro per regalarci un magnifico spettacolo.

“Siamo orgogliosi di ospitare un artista prestigioso come Joe Barbier, Vogliamo con il nostro cartellone contribuire a estendere le proposte culturali già offerte dal Mav, un luogo stabile e funzionale dedicato alla cultura, all’arte e all’incontro, inserito nel tessuto sociale di Ercolano e del territorio vesuviano. E questo concerto è un appuntamento imperdibile per tutti coloro i quali amano la musica e la bellezza» sostiene Osteri, manager Gabbianella club a società che ha assunto la gestione del Teatro del Mav di Ercolano.

Lo scorso 7 ottobre è uscito “Tratto Da Una Notte Vera”, il tredicesimo disco del musicista napoletano – traduzione in forma di live dell’album in studio uscito lo scorso anno dal titolo “Tratto Da Una Storia Vera” – registrato lo scorso anno a dicembre durante un concerto al Teatro Forma di Bari, che contiene, oltre ad una ispirata e rinnovata fotografia del meglio del repertorio di Barbieri anche tre bonus track: due nuove canzoni (la prima dall’eloquente titolo “Retrospettiva Futura” e la seconda che Joe ha scritto per omaggiare i propri fan e che si chiama “Maravilhosa Avventura”) oltre ad una densa rilettura di “Dettagli”, classico a firma di Roberto Carlos e Bruno Lauzi, portato al successo da Ornella Vanoni e che il prossimo anno compirà 50 anni esatti.

“La mia musica non è nulla senza il continuo camminare con il nugolo di folli che si ostinano a cercare qualcosa di loro stessi nelle mie canzoni, con la famiglia di cui sento con orgoglio di fare parte, con la mia gente” – racconta Barbieri – “Negli anni ho condiviso con questi incredibili esseri umani incontri, abbracci, dolori, voci; ogni concerto è stato una celebrazione del riconoscerci nella quale abbiamo provato a spostare sempre un po’ più in là quell’asticella di semplice intimità che condividiamo. E così, per questo ‘anniversario tondo’, ho voluto sia un disco live che fosse una ‘foto di gruppo’ che potesse fermare nel tempo questa nostra complicità, sia un tour davvero speciale che sia anche una festa”.

Biografia

Barbieri ha attualmente all’attivo 6 album di brani originali (“In Parole Povere” 2004, “Maison Maravilha” 2009, “Respiro” 2012, “Cosmonauta Da Appartamento” 2015, “Origami” 2017 e “Tratto Da Una Storia Vera” 2021), oltre a due dischi dal vivo (“Maison Maravilha Viva” del 2010 e il recentissimo “Tratto Da Una Notte Vera” del 2022) e a due album-tributo entrambi dedicati ai suoi numi tutelari nel jazz: ovvero Chet Baker (“Chet Lives!” 2013) e Billie Holiday (“Dear Billie” 2019).

La sua musica (venduta in decine di migliaia di copie) è pubblicata in molti Paesi del mondo, e la sua personale cifra stilistica – che lega la canzone d’autore al jazz e alla musica world – lo ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in ciascuno di questi ambiti (da Omara Portuondo a Pino Daniele, da Stacey Kent a Luz Casal, da Jorge Drexler a Hamilton De Holanda) ed a calcare alcuni tra i palchi più prestigiosi del pianeta.

Biglietteria presso il Teatro Mav di Ercolano

Aperta dal Mercoledì al Sabato dalle ore 10:00 alle ore 16:00

la Domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Evento Joe Barbieri

Lunedì e martedì chiuso

