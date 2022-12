Erika Chiappinelli, visite guidate del 17-18 dicembre

SABATO DALLE ORE 10:30 ALLE 12:00

La chiesa di San Giovanni a Carbonara: visita guidata

La chiesa di San Giovanni a Carbonara, recentemente riaperta al pubblico dopo il restauro, fu costruita per volontà degli agostiniani a partire dal 1343, su un suolo donato da Gualtiero Galeota. All’interno del complesso religioso, tra i più affascinanti della città partenopea, è possibile visitare cappella Somma, cappella Santa Monica, la cappella Caracciolo di Vico e la cappella Caracciolo del Sole. Tra i monumenti più suggestivi, il monumento di Ladislao.



durata del tour: un’ora e mezza circa

costo: 10 euro a persona + 2 euro a persona come contributo per offerta alla chiesa

per i ragazzi da 8 a 15 anni: 10 euro a persona

Posti limitati, prenotazione obbligatoria

La prenotazione deve essere effettuata entro le ore 23 di giovedì 15 dicembre, inviando un SMS o un WhatsApp al numero 3492949722, oppure una email all’indirizzo

Appuntamento sabato 17 dicembre alle 10e30 all'esterno della chiesa, in via Carbonara.



L'itinerario è a cura della dott.ssa Erika Chiappinelli, guida turistica abilitata della Regione Campania.

DOMENICA DALLE ORE 10:45 ALLE 12:45

Il borgo di Antignano: da San Gennaro alla via per colles

Qual è l’origine del termine “Antignano”? Dove avvenne per la prima volta il miracolo di San Gennaro? Di queste e di altre vicende è detentore il borgo collinare.

Partiremo da piazza Vanvitelli (angolo via Bernini), al Vomero, e scopriremo le tre chiese dedicate al più importante patrono napoletano: San Gennaro al Vomero, la piccola Pompei e San Gennaro ad Antignano.

Proseguiremo, poi, verso il coloratissimo mercato, dove, a Pasqua, si svolge “il mistero di Antignano”.

In epoca rinascimentale, la collina era frequentata da illustri e letterati, e ad Antignano c’era la villa di Giovanni Pontano, con gli splendidi giardini e l’agrumeto.

Percorreremo l’antica via per colles, quella che in epoca romana collegava Pozzuoli a Napoli, e che era utilizzata soprattutto per i traffici commerciali. Proprio lungo questa strada furono trasportate le reliquie di San Gennaro a Napoli.

Il tour terminerà presso la stazione della metropolitana Salvator Rosa, progettata dall’Atelier Mendini. Durante gli scavi sono stati recuperati degli archi di epoca romana, appartenenti alla via per colles.

La chiesa di San Gennaro ad Antignano verrà spiegata dall’esterno, se non aperta al pubblico all’orario di arrivo.