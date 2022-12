Rinasce il Supportico Lopez: i commercianti si danno la mano per la svolta

Il Supportico Lopez è una delle vie più caratteristiche di Napoli. Il ponte tra due rioni popolari come quello della Sanità e dei Miracoli.

Una zona ricca di commercianti: un vero borgo dove si innestano attività di ogni tipo: bar, salumeria, fruttivendoli, macellerie, parrucchieri, estetiste, giornalaio, articoli per le feste, articoli per la casa, negozio di detersivi, negozio di abbigliamento, una rosticceria, un negozio per la cura degli animali, un patronato, una pharmasanitaria e addirittura un ufficio postale dalle mille risorse.

Tutto questo in un lungo ma intrigante vicolo centrale nello scacchiere geografico di Napoli.

Proprio per questo i commercianti hanno deciso di rendere il quartiere ancor più bello e… “internazionale”. Si sono tesi la mano e hanno detto: “Se le istituzioni ci dimenticano, ci proviamo da soli”.

Ed è nata da pochi giorni una vera e propria “rivolta della innovazione”. Un progetto destinata ad ampliarsi con le sole forze dei commercianti e di chi vuole credere nella rinascita anche turistica della zona.

L’opera dei commercianti ha visto il suo via con l’installazione di bandierine colorate per tutta la borgata.

“A Napoli non ci sono differenze di luogo, cultura e razza… siamo tutti un solo grande popolo” è questa l’idea di fondo ed è per questo che è stata scelta questa innovazione. Ma sarà solo la prima di tante altre promettono i commercianti, che già stanno godendo dei vari turisti che scattano foto e video.