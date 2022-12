Laboratori gratuiti di teatro, musica, danza per Napoli Fuori Campo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

NATALE A NAPOLI

Altri Natali. Co’ tutti i sentimenti

Laboratori di teatro, musica e danza per Natale Fuori Campo

Teatro Immacolata

via F. Nuvolo 9 – Napoli



12 dicembre – Lo spettacolo nello spettacolo

14 dicembre – Il corpo e la voce

Al via i laboratori gratuiti di Teatro, musica e danza che avranno luogo il 12 e 14 dicembre al Teatro Immacolata al Vomero, in via F. Nuvolo 9, nell’ambito di Natale Fuori Campo, evento organizzato dall’associazione Sfera Ovale. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali”.

I laboratori sono rivolti a giovani dai 14 ai 18 anni ed è richiesta prenotazione obbligatoria a: sferaovale.campania@gmail.com.

Si comincia il 12 dicembre alle 15.00 con Lo spettacolo nello spettacolo a cura di Pascal La Delfa, presidente di Oltre Le Parole onlus. Il workshop prevede il coinvolgimento di giovani di diverse età che durante la giornata realizzeranno un laboratorio di scrittura creativa ed espressività artistica, finalizzato alla messa in scena di una performance finale, alle 20.30, nella medesima giornata. Sono due gli obiettivi del laboratorio: da una parte trovare il modo di narrare il tema del Natale attraverso il punto di vista, i ricordi, le modalità dei più giovani, lontano dalla retorica che spesso accompagna questa festività; dall’altra, proporre al pubblico una performance finale insolita, frutto del lavoro realizzato in una sola giornata grazie alle proposte degli artisti e le creazioni dei partecipanti.

Mercoledì 14 dicembre, ore 15.30, Sabrina D’Aguanno e Francesca Rondinella cureranno Il corpo e la voce, laboratorio di musica e danza che partirà dalla storia di un canto natalizio in lingua napoletana per avvicinarsi alle origini e alla dimensione culturale della nostra lingua. Riappropriarsi della nostra cultura e della memoria, riattivare la coscienza di appartenenza al territorio attraverso lo sviluppo di capacità umane e artistiche. Si attiverà con i partecipanti un percorso di apprendimento attraverso l’espressione del corpo con le seguenti tecniche base: distensione psicofisica, coscienza corporea, controllo motorio, controllo emozionale, controllo motorio-gestuale. Un workshop che, integrando il fare e ascoltare musica con l’espressione corporea del gesto e del ritmo, solleciterà nei partecipanti esperienze di tipo corale e individuale per stimolare la creatività.

L’evento si concluderà con un happening finale con il coinvolgimento del pubblico.

Info e prenotazioni: email sferaovale.campania@gmail.com – cell. 366 8711689 / 346 691 8588 (anche tramite WhatsApp)

346 691 8588 (anche tramite WhatsApp)

