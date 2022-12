Consulenze gratuite agli imprenditori: l’evento Hubstrat per rendere il proprio business digitale consapevole e anticrisi

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’agenzia partenopea apre il suo ufficio per aiutare le aziende a trovare soluzioni per rafforzare i tre assets (finance, marketing e innovazione) ma anche per offrire opportunità ai giovani in cerca di un motivo per restare al sud.

NAPOLI – Una giornata per offrire un sostegno reale alle aziende e PMI campane (e non) colpite dai recenti rincari, con sessioni di consulenze ad hoc gratuite per un pomeriggio, volte a rafforzare i tre assets ormai indispensabili per competere su un mercato sempre più complesso: finanza, marketing, innovazione tecnologica. Il tutto in un momento di condivisione e in un’atmosfera utile per piantare i semi di un futuro possibile per l’intera collettività. Tutto questo vuole essere l’open day che Hubstrat, global agency nata a Napoli, terrà il 15 dicembre a partire dalle ore 16.00 nella sua sede partenopea in via Arco Mirelli 36 (nel centro città).

L’agenzia di consulenza a 360 gradi si aprirà agli ospiti proponendo sessioni di consulenza uno a uno sull’empowerment del proprio business: non solo digitale (l’agenzia propone consulenze sull’innovazione tecnologica, comunicazione e marketing) ma anche di sostenibilità (finanziaria, di processo etc. con la possibilità di valutare insieme le opportunità che bandi, agevolazioni e mercato offrono e che magari sfuggono agli imprenditori).

Ogni ufficio e ogni collaboratore d’area di Hubstrat sarà a disposizione dei partecipanti in un momento di consulenza libera allargato che permetterà ai 50 partecipanti di esplorare nuove opportunità di crescita e arricchimento della propria offerta o del proprio racconto (il numero è volutamente limitato per dare a ognuno la possibilità di vivere al meglio l’esperienza). Il tutto anticipato da un’esperienza nel Metaverso, per spiegare fattivamente le opportunità offerte dallo strumento su cui il team di Hubstrat si è concentrato già dalle prime ore dell’annuncio di Meta.

L’evento sarà arricchito da una mostra dell’artista e art director di Hubstrat Luigi Massa, un percorso artistico che accompagnerà l’intera serata, condita anche da momenti musicali e di condivisione dei risultati aziendali ottenuti in questo 2022 non certo semplice.

L’evento è aperto anche ai giovani freelance o in cerca di lavoro, che possono lasciare un curriculum per poter essere ascoltati e offrire collaborazioni professionali, come risposta forte anche ad un dato preoccupante sempre relativo al fattore “cervelli in fuga” che emerge in queste ore tra le pagine dell’ultimo Rapporto SVIMEZ (sono 2 milioni ad aver abbandonato il sud in 15 anni, come se in pratica l’intera provincia di Napoli improvvisamente si desertificasse).

“In un sistema economico e di mercato così complesso, dinamico e globale, le piccole e medie imprese – che rappresentano la dorsale dell’Italia – devono necessariamente affrontare lo sviluppo attraverso una lettura globale e integrata dei compartimenti necessari per la crescita della propria azienda. L’innovazione tecnologica, il marketing, la comunicazione, la sostenibilità e la pianificazione finanziaria, sono asset imprescindibili e interconnessi tra loro”. Lo afferma Corrado Sorge, CEO di Hubstrat. “Il nostro modello si pone con un approccio strategico per la definizione delle migliori azioni che interessino le tre aree così da determinare un reale sviluppo: serio, coerente e sostenibile”.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino a esaurimento posti.

Commenti

commenti