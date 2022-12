Casalnuovo di Napoli, il noto sarto Michele Sabino omaggia il Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Casalnuovo di Napoli. Stamane mercoledì 7 dicembre 2022 Michele Sabino della storica sartoria Sabino, ha fatto visita a sorpresa agli organizzatori della seconda edizione della “Mostra dei Presepi” al piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli, intitolata “Arte Sartoriale e Arte Presepiale insieme”.

La mostra sarà visitabile gratuitamente da venerdì 08 a domenica 18 dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 al piccolo Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi di Casalnuovo di Napoli, sito in via Roma, 148.

Michele Sabino è erede dell’azienda creata dal suo papà Pasquale, un’azienda che da decenni opera nel Polo Moda di Casalnuovo, esportando la propria arte a livello internazionale. Già suo nonno paterno aveva una sartoria a Napoli: una storia di “bellezza ed eccellenza” lunga un secolo!

Michele Sabino ha voluto fare omaggio al piccolo Museo visitando il presepe dedicato alla “Sartoria Casalnuovese” realizzato da Francesco Picciullo, e per apprezzare le tante opere di arte contemporanea esposte nel piccolo Museo, tra cui la Sibilla Cumana del maestro Domenico Sepe.

Presepi e pastori saranno esposti tra i “Ferri del Mestiere” dell’antico mestiere del sarto (la collezione del museo di forbici, aghi, ditali, ferri da stiro, macchine da cucire, attrezzi da sempre peculiarità della città di Casalnuovo di Napoli, definita da oltre mezzo secolo la Città dei Sarti).

Per l’apertura della mostra, che avverrà domani venerdì 8 dicembre, è previsto il Concerto di Natale con le Go Sisters alle ore 11.00 e Spettacolo di Natale per i bambini alle ore 12.00.

INFORMAZIONI

Dove: Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi

Via Roma 148, Carlo, Casalnuovo di Napoli

Museo Biblioteca Sociale Giacomo Leopardi

Quando: Dall’8 dicembre al 18 dicembre 2022

Orario: Tutti i giorni dalle ore 17.00 alle ore 20.30 (Sabato, Domenica e festivi anche di mattina dalle ore 10.00)

Prezzo: Ingresso gratuito

Programma completo sul seguente link:

https://www.unacittachescrive.com/babbo-natale-al-museo-2022/

Per info scrivere via mail all’indirizzo:

unacittache@gmail.com

