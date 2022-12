ArzanoVox- Sportunatamente

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Martedì 6 dicembre ore 21.15, in diretta sulla nostra pagina facebook, partirà il primo programma della webtv arzanese: “Sportunatamente”. Volley, Basket, Calcio e ogni altra competizione per essere sempre informati sullo sport della nostra città e sui suoi protagonisti. Ovviamente non mancherà l’approfondimento dedicato al nostro amato Napoli e al Mondiale che si sta disputando in Qatar. Gli ospiti della prima puntata saranno Raffaele Piscopo, Lu.Vo Barattoli Volley Arzano; Enrico Rinaldi, Enjoy Basket; Giorgio Ruta, Friends Arzano Futsal. Conduce Raffaele Silvestro. Ospite a sorpresa! Invitiamo tutta la cittadinanza a seguirci e a partecipare interagendo sulla nostra pagina o su whatsapp al 348 342 6385.

“Essere di Arzano” deve tornare ad essere una cosa bella. Questo è lo slogan e lo spirito con cui è nata, a maggio duemilaeventidue, l’esperienza di ArzanoVox. Con lo stesso spirito, con questo primo programma, in una cornice di spettacolo, vorremmo vincere anche una sfida sociale. Al disagio che Sfortunatamente colpisce tanti giovani, noi vogliamo rispondere con “Sportunatamente”, affinché la cultura sportiva e i suoi fondamentali valori possano essere percepiti come un’alternativa di riscatto. Ci auguriamo di essere da sprono per le realtà emergenti per far scovare tanti altri talenti ancora sconosciuti. Soprattutto attraverso lo sport, primo di tanti tasselli, puntiamo a raggiungere il nostro obiettivo primario: rilanciare l’identità collettiva arzanese e il senso di appartenenza. Pertanto, ringraziamo sentitamente le società e le associazioni sportive arzanesi per aver aderito e sostenuto la realizzazione di questo programma.

Vi aspettiamo in diretta!

