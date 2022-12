Philipp Plein a Napoli per Sogni d’elite

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Lo stilista tedesco Philipp Plein noto per abbigliamento, scarpe ed accessori di lusso, pluripremiato da GQ, porta a Napoli sul mercato una “Home Collection”, in esclusiva anteprima da Sogni d’Elite a Corso Arnaldo Lucci e presenta con un grande evento che vede come ospite proprio lo stilista Philipp Plein, “accolto in casa” dalla giovanissima imprenditrice Stefania Russo, nota ormai come “l’influencer dell’arredo”.

Sogni d’Elite è una giovane realtà, ma che in breve tempo si è affermata nel mercato dell’arredo Premium, imponendosi come soluzione per la coerenza d’arredo dagli arredi ai complementi, passando per le soluzioni da esterno per qualsiasi tipologia di abitazione.

Sull’evento organizzato a Napoli, l’euforia e l’entusiasmo di Stefania Russo, di essere una apripista per il settore nella città partenopea, insieme con la sua famiglia.

Per festeggiare l’anteprima esclusiva della linea a Napoli, un evento VIP che ha visto protagonista lo stilista e nomi del jet-set nazionali ed internazionali, oltre che stilisti ed influencer.

La “Home Collection” disponibile da Sogni d’Elite è fatta di divani, tavoli, sedie, oggetti d’arte e complementi d’arredo, e dimostra nuovamente che una città come Napoli è sempre pronta ad accogliere quello che sono le innovazioni griffate che il mercato europeo propone al mondo… anche in anteprima esclusiva!

