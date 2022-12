NATALE A VOMERO-ARENELLA : PIAZZE ANIMATE CON GLI EVENTI DELLA CONFCOMMERCIO

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

NAPOLI – Partono oggi 3 dicembre gli eventi organizzati nei quartieri Vomero ed Arenella da Confcommercio Campania e dalla Confcommercio Imprese Collinari, guidata da Georgia Forte. Sei appuntamenti dedicati alle famiglie e ai bambini nelle principali piazze dei due quartieri della V Municipalità con artisti di strada ed animazione, organizzati da Confcommercio per animare i week-end dello shopping natalizio.

Un vero Babbo Natale accompagnato da un gruppo di artisti tra cui la regina del fuoco, angeli luminosi danzanti, l’albero di natale animato, il giocoliere multicolor, e altri artisti del team Kiki Events saranno i protagonisti degli eventi, col seguente calendario: il 3 dicembre in Piazza Fuga (sab 17.30 – 20.00), il 4 dicembre in Piazza Totò (dom 10.30 – 13.30), il 9 dicembre in Piazza Medaglie d’Oro (ven. 17.30 – 20.00), il 10 dicembre in Piazza Arenella (sab. 17.30 – 20.00), l’11 dicembre in via Luca Giordano (dom. 10.30 – 13.30), il 17 dicembre in Piazza degli Artisti (sab. 17.30 – 20.00) e il 18 dicembre in Piazza 4 Giornate (dom. 10.30 – 12.30).

