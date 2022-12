0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Teatro dell’Immacolata

via F. Nuvolo 9 – Napoli

12 -14 dicembre 2022 (laboratori)

27- 28 – 29 – 30 dicembre 2022 (spettacoli)

Raccontare il Natale con una pluralità di accenti, forme, visioni e sfaccettature. L’associazione culturale Sfera Ovale presenta Natale Fuori Campo, una rassegna di musica, teatro e danza, con la direzione artistica di Sabrina D’Aguanno e Rosario Liguoro, che avrà luogo al Teatro dell’Immacolata, in via F. Nuvolo 9, il 12 e 14 dicembre con attività laboratoriali e dal 27 al 30 dicembre con quattro spettacoli serali. L’iniziativa è realizzata con il contributo del Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Altri Natali” volto a definire un nuovo volto di Napoli, quale “città policentrica” in cui ogni singola municipalità può declinare al meglio le sue potenzialità presentando la propria versione tradizionale e innovativa insieme del vivere e sentire il Natale. Nell’ambito della V Municipalità, Sfera Ovale presenta un progetto che si articola in due laboratori gratuiti di teatro, musica e danza (prenotazione obbligatoria: sferaovale.campania@gmail.com), rivolti a giovani tra i 14 e i 18 anni e quattro spettacoli a ingresso gratuito. Natale Fuori Campo dà corpo a un Natale diversificato, a un racconto corale in cui ogni voce rappresenta un punto di vista preferenziale: il Natale cantato nelle diverse declinazioni dialettali in cui la musica regionale si esprime; il Natale come mistero; attraverso il concetto di nascita, di sposa e madre; il Natale delle contaminazioni culturali e dell’integrazione tra i popoli; il Natale della memoria che non deve svanire, focalizzandosi su racconti che si tramandano di generazione in generazione.<<Il progetto segue il solco di un modus operandi per noi consolidato – racconta Sabrina D’Aguanno – quello di creare un incastro tra linguaggi artistici per costruire un canale fluido di comunicazione tra danza, musica, teatro e arte. Con il Laboratorio di Pascal La Delfa e la sua associazione Oltre Le Parole onlus si aggiunge un altro importante tassello: il lavoro in ambito sociale, per favorire una piena integrazione non solo stilistica ma anche culturale e umana, soprattutto tra i giovani>>.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Il Programma

12 dicembre

Lo spettacolo nello spettacolo

ore 15.00 Laboratorio

ore 20.30 Spettacolo con i partecipanti

di Pascal La Delfa

Oltre Le Parole onlus

14 dicembre-ore 15.30

Laboratorio musica e danza

di Sabrina D’Aguanno e Francesca Rondinella

Happening finale con il pubblico

27 dicembre– ore 20.30

Cantata di Natale tra Scilla e Cariddi

Massimo Ferrante TRIO

28 dicembre– ore 20.30

In nome della madre

con Brunella Caputo, Max Maffia

Produzione: Associazione Campania Danza

29 dicembre– ore 20.30

Altri Natali straordinari

Con: Patrizia Eger e Compagnia Giovanile Akerusia Danza

Regia: Rosario Liguoro

Produzione: Akerusia Danza

30 dicembreore 20.30

La sposa

Con: Nunzia Russo, Marcella Martusciello, Susanna Pool, M. Grazia Cavallaro, Rossella Massari, Rosalia Cuciniello, Terry Gisy, Raffaella Savastano.

Regia: Rosario Liguoro

Coreografie: Elena D’Aguanno

Produzione: Akerusia Danza

Info e prenotazioni: email sferaovale.campania@gmail.com – cell. 366 8711689 / 346 691 8588 (anche tramite WhatsApp)

