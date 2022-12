“CARRELLI VUOTI IN CAMPANIA”, TAVOLA ROTONDA COL PRESIDENTE FEDERCONSUMATORI CARRUS

Lunedì 5 dicembre ore 16.30 – Salone dello Spi – CGIL Campania (via Duomo 256, Napoli)

L’aumento del costo della vita e il caro bollette stanno mettendo enorme fette della popolazione all’angolo. Il rapporto SVIMEZ recentemente diffuso conferma quanto le associazioni dei consumatori, Federconsumatori in primis, affermano da anni: oltre mezzo milione di persone al sud è a serio rischio di povertà assoluta nel 2023. Una situazione in cui le persone si privano degli elementi di essenziali e di cura personali, ricorrono a prodotti contraffatti, cercano soluzioni in preda alla disperazione come puntare d’azzardo o sovraindebitarsi.

In questo preoccupante scenario si colloca la tavola rotonda “Carrelli vuoti in Campania” organizzata dalla Federconsumatori Campania per lunedì 5 dicembre 2022 a partire dalle ore 16.30 nella sede del Salone dello Spi – CGIL Campania (via Duomo 256, Napoli). Ne discuteranno Giovanni Berritto (Presidente Federconsumatori Campania Napoli), Nicola Ricci (Segretatio Generale CGIL Campania Napoli), Franco Tavella (Segretario Generale Spi – CGIL Campania), Mario Morcone (Assessore alla Sicurezza e Legalità della Regione Campania). Concluderà il presidente nazionale della Federconsumatori Michele Carrus. Modera l’incontro il giornalista Enrico Parolisi, direttore di Fmag.it.