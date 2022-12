Al via Social Xmas a Poggioreale: musica e teatro gratuiti al Poggio

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Dieci spettacoli gratuiti dal 9 al 30 dicembre organizzati da Gesco e Nclick nell’ambito della manifestazione “Altri Natali” del Comune di Napoli

Inaugurazione

Venerdì 9 dicembre ore 19.30

Il Principe sul dancefloor

di Totò Poetry Culture

con Gianni Valentino e Lello Tramma

Il Poggio

Via Poggioreale, 160 C

NAPOLI – Si apre con lo spettacolo Il Principe sul dancefloor la rassegna di dieci spettacoli gratuiti di teatro e musica Social Xmas a Poggioreale, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della manifestazione Altri Natali e organizzata da Gesco con la cooperativa Nclick presso il ristorante Il Poggio di Via Poggioreale 160 C.

Il Principe sul dancefloor è uno spettacolo di musica elettronica e poesie di Antonio de Curtis portato in scena dal duo Totò Poetry Culture composto dal poeta/performer Gianni Valentino e dal producer/musicista Lello Tramma che ha elaborato in una formula contemporanea le sillabe e il ritmo dei componimenti di Totò. Tra i titoli da lui composti, riportati alla luce su soundscape elettronici: Voglio bene ê femmene, Si fosse n’auciello, Core analfabeta, Ammore perduto, ’E pezzienti, ‘A cchiù sincera, La preghiera del clown, Che me manca, ‘A ‘nnammurata mia. E, naturalmente, Malafemmena. Lo spettacolo live dura circa 70 minuti, con interludi narrativi in cui emerge la relazione fra Totò e Federico Fellini, Lucio Dalla, Pier Paolo Pasolini, nonché pagine di diario intimo del Principe, in cui la sperimentazione elettronico-letteraria fa tornare a pulsare sul palcoscenico un grande artista della cultura napoletana del Novecento e oltre.

Lo spettacolo è completamente gratuito e adatto a ogni tipo di pubblico: info e prenotazioni a info@napoliclick.it

Il Poggio offre un aperitivo di benvenuto gratuito mezzora prima dello spettacolo. L’attività di ristorazione riprende regolarmente dopo ogni spettacolo, con menù fissi per adulti e bambini.

Commenti

commenti