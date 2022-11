ARZANO VOLLEY CAPOLISTA DEL CAMPIONATO DI B1: SETTIMA VITTORIA CONSECUTIVA

LUVO BARATTOLI ARZANO: De Siano 18, Piscopo V. (L), Passante 10, Aquino 17, Suero 9, Allasia 3, Palmese 15, Putignano 1. Non entrate: Carpio, Bianco, Rinaldi e Silvestro. All. Piscopo A.

DUO RENT TERRASINI: Baruffi 2, Nasi (L), Evola 5, Vescovo 11, Bruno 1, Pecora 1, Merler, Angelova 1, Miceli 11, Bicchieri 15, Gabriele. Non entrate: Li Muli e Buffa. All. Daccardi

TERRASINI Finisce con una autentica marcia trionfale la trasferta della Luvo Barattoli Arzano in casa del Terrasini. La capolista del campionato di serie B1 femminile conclude in crescendo una partita difficile, sul campo di una squadra che ha cercato di non regalare nulla fino a quando le forze hanno retto.