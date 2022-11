Grande successo per lo spettacolo ‘Fiori all’inferno’ all’auditorium Paolo VI di Succivo

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il 25 novembre scorso, all’auditorium Paolo VI di Succivo, è andato in scena lo spettacolo ‘Fiori all’inferno’ scritto da Lucia Barra, regista della compagnia teatrale “Gli in-stabili”.

Sinossi: Il dramma, ambientato nei primi anni settanta, narra la storia di donne rinchiuse ingiustamente in un manicomio, sottoposte continuamente alle sevizie e i maltrattamenti degli infermieri. Punto centrale della messa in scena sono soprattutto gli abusi subiti da queste donne e i metodi barbari per metterle a tacere tramite l’elettroshock nelle carceri dei manicomi prima della loro chiusura del 1978.

Gli attori protagonisti sono: Lucia Barra (regista), Maria Cuccurullo, Antonio Favarolo, Caterina Meles, Nico d’Agostino, Ilaria Lanzetti e Giuseppina Perrotta.

La rappresentazione sarà replicata per le scuole superiori il 3 e 6 dicembre.

