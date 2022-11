Rimandata le serata finale dell’Afragola Film Festival in segno di lutto per la tragedia che ha colpito Casamicciola

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

“I tragici fatti di cronaca che hanno colpito Casamicciola ci spingono a posticipare la serata finale dell’Afragola Film Festival.

Il nostro è un Festival ministeriale che nasce con il contributo del MIC e che parla di Architettura , Design e sicurezza ed è da sempre libero dalla logica dello show must go on. Unica nostra bandiera è il senso di umanità che mai si sottometterà a logiche economiche e di profitto.

Pertanto in concerto con gli organizzatori, i premiati e gli ospiti abbiamo deciso di posticipare l’evento ad una data che verrà a breve comunicata.

Tutti gli ospiti e lo staff dell’Afragola Film Festiva partecipano al dolore che sta vivendo Ischia in questo memento e si stringe in un simbolico abbraccio alle famiglie di Casamicciola che stanno vivendo ore terribili”. Queste la parole di Gianluigi Osteri ideatore dell’Afragola Film Festival.

