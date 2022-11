Capodimonte, proseguono le verifiche tecniche sui balconi della Reggia: Museo chiuso e domani 22 novembre chiuso anche il Real Bosco per allerta meteo arancione

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Reggia di Capodimonte, proseguono le verifiche tecniche sui balconi dopo la caduta di un frammento di piperno

Museo chiuso, in via precauzionale, fino al completamento delle indagini e alla messa in sicurezza degli accessi.

Domani martedì 22 novembre chiuso anche il Bosco per allerta meteo di colore arancione

Da mercoledì 23 novembre Chiesa e Cellaio aperti gratuitamente dalle ore 9.00 alle 16.30

Proseguiranno per tutta la settimana le indagini tecniche sui balconi della Reggia di Capodimonte, a seguito della caduta, per l’allerta meteo, di un frammento di piperno dalla balconata continua del primo piano avvenuta nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022, atterrato sul prato senza danni a cose o persone.

Di conseguenza il Museo, in via precauzionale, resterà chiuso per tutto il tempo necessario a completare le verifiche e a mettere in sicurezza gli accessi all’edificio, anche in considerazione di un’altra allerta meteo di colore arancione emanata dalla Protezione civile che prevede temporali e forti raffiche di vento su tutta la Regione Campania già a partire da domani martedì 22 novembre, giorno in cui resterà chiuso anche il Bosco.

I visitatori che hanno preacquistato on line il biglietto possono chiederne il rimborso inviando una mail a prenotazioni@coopculture.it.

Rinviata la presentazione prevista per domani martedì 22 novembre del progetto “E.LIS.A, Enjoy LIS Art. Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio artistico e culturale della Campania accessibili per i non udenti”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità e promosso dalla Regione Campania, Assessorato alla Scuola, Politiche sociali e Politiche giovanili che, a Capodimonte, ha portato alla realizzazione di 26 video in LIS e IS su alcuni capolavori d’arte del Museo e sulle principali varietà botaniche e paesaggistiche presenti nel Real Bosco in modo che possano essere fruite da un pubblico più ampio possibile e, in particolare, dai non udenti o persone affette da ipoacusia. I video sono caricati sul canale Youtube del Museo e sono liberamente consultabili dalla pagina dedicata sul sito web (https://capodimonte.cultura.gov.it/progetto-e-lis-a/) e si possono scaricare gratuitamente dall’app Capodimonte, utilizzando Google Play e App Store.

“Capodimonte è e deve rimanere un Eden di bellezza e di serenità per i nostri visitatori, ai quali chiediamo qualche giorno di pazienza prima di poter tornare a frequentare il Museo. Stiamo lavorando intensamente per mettere in sicurezza tutti gli accessi – afferma il direttore Sylvain Bellenger – intanto a partire da mercoledì 23 novembre 2022 saranno aperti gratuitamente, tutti i giorni, nel Real Bosco la Chiesa di San Gennaro, con il nuovo decoro realizzato da Santiago Calatrava, e il Cellaio con la mostra su Salvatore Emblema, dalle ore 9 alle 16.30 (ultimo ingresso ore 16.00)”.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati con tempestività sui canali istituzionali del Museo e Real Bosco di Capodimonte: il sito web capodimonte.cultura.gov.it (sezione breaking news) e sui social: Facebook museodicapodimonte, Twitter capodimonte_mus e Instragram museoboscocapodimonte.

