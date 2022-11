TREDICESIMA GIORNATA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A: NAPOLI UNITED-SAVIANO 4-1

Una vittoria che rilancia il Napoli United nelle prime posizioni per un campionato sempre più avvincente e scoppiettante dove non si può mollare un centimetro. Tre punti che valgono la terza posizione in classifica a pari punti con Pompei e Albanova e a tre dalla capolista Ischia. Il Napoli United parte subito forte ed il vantaggio è immediato e al 4′ minuto su ottima azione e passaggio di Cittadini, Pelliccia se ne va per vie centrali e punisce Di Sarno. Dopo due minuti si vede il Saviano con Chirullo, para Giordano. I leoni dominano con un gran possesso palla. Al 15′ minuto il raddoppio è a firma di un ispirato Cittadini servito da Ciranna che mette la quinta con una meravigliosa incursione offensiva a servire il compagno che non fallisce. Al 20′ gli ospiti sono pericolosi su palla inattiva con Casillo che di testa non trova per poco la rete. Al 26′ Cittadini prova a resituire il favore a Ciranna che fa tutto bene ma non impatta bene il pallone. Al 28′ Guadagni si procura e realizza il rigore che vale il 3-0. Al 30′ Franza di testa prova ad accorciare ma la palla finisce sul fondo. Al 31′ discesa indiavolata di Cardone sulla destra che va al tiro ma Di Sarno dice no.

Nel secondo tempo il Napoli United prova ad addormentare la partita ma il Saviano non si arrende. Al 10′ la punizione di Chirullo è fuori di poco. Al 13′ cross dalla destra di Arario dall’altra parte c’è Cardone che la mette al centro per Guadagni, colpo di testa basso e pallone di un soffio sul fondo. Al 17′ gol della bandiera per gli ospiti con Chirullo sugli sviluppi di un corner. Dopo un minuto una buona chance arriva anche sulla testa di Diakhaby. Al 31′ Cittadini scende sulla sinistra ed il suo cross diventa un tiro che lambisce la parte alta della traversa. Sono tante le interruzioni (si fanno male Guadagni e Giordano) e le sostituzioni, l’arbitro assegna 7 minuti di recupero ed arriva anche il poker a firma di Renelus. Napoli United a 25 punti in classifica. Prossimo match contro l’Albanova.