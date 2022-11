“25 Novembre…365 giorni”, Celebration Italia presenta OCN il progetto a sostegno delle donne abusate

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

L’Associazione Celebration Italia ha avviato nel mese di settembre un progetto di sostegno e recupero delle donne vittime della tratta degli esseri umani con il programma OCN – Ogni Cosa Nuova.

Si tratta di una iniziativa strutturata in due fasi, quella della formazione e quella dell’approccio su strada alle donne schiave del fenomeno della prostituzione, sul territorio della provincia di Caserta. Obiettivo delle attività di OCN è il recupero e l’accoglienza delle donne sottratte alla “schiavitù” e non solo, contro ogni forma di violenza, dalla prostituzione agli abusi di ogni genere.

Il progetto OCN si avvale della collaborazione di professionisti e persone con anni di esperienza sul territorio, grazie anche alla presenza, insieme ad altri, della responsabile Joyce Zick, già presidente dell’Associazione ATR Alleanza Tesori Raggianti.

Già da qualche anno Celebration opera a favore delle donne in difficoltà, dei più deboli e dei soggetti svantaggiati. Tra i vari progetti anche quello di avvicinare gli studenti delle scuole superiori. In questo senso importante è stata anche la partnership con l’Istituto Giordani e la dirigente Antonella Serpico che più volte ha ospitato rappresentanti di Celebration per giornate di sensibilizzazione.

Martedì 22 novembre, nell’ambito delle iniziative della settimana in cui ricorre il 25 novembre, giornata nazionale #controlaviolenzasulledonne, nella propria sede di Caserta Celebration Italia terrà un evento dal titolo “25 NOVEMBRE… 365 GIORNI” con il patrocinio del Comune di Caserta, per presentare il progetto e le prossime iniziative e per testimoniare il proprio lavoro sul territorio urbano e provinciale.

Interverranno:

– Marianna Caricchia, Presidente Celebration Italia ODV

– Ilaria Boccagna, psicoterapeuta e mediatrice familiare (Spazio Donna)

– Drusilla De Nicola, presidente commissione pari opportunità comune di Caserta

– Antonella Serpico, dirigente scolastico Istituto Superiore F. Giordani, componente commissione Pari Opportunità, presidente ANDIS – Ass. Dir. Scolatici

– Roberta Greco, consigliera comunale di Caserta

– Joyce Zick, responsabile di Alleanza Tesori Raggianti



Modera l’evento: Mariagrazia Manna, giornalista e responsabile GAR – Gruppo Autosostegno Rosa



Tra gli ospiti presenti anche una donna vittima di abusi familiari, oggi accolta in una casa famiglia, una giovane donna che ha scelto di raccontare la propria esperienza.

Martedì 22 novembre ore 18.00, Celebration Italia, Via Santa Chiara, 16, Caserta.

Nell’immagine Joyce Zick e Blessing OKeidon all’Istituto Giordani di Caserta nell’ambito dell’evento “Dalla Vulnerabilità alla vittoria”, del 2019. Blessing è una ex vittima di tratta, oggi mediatrice culturale.

Info – +39 351 502 4409

https://celebrationitalia.com/

italia@celebrationcitalia.com

Commenti

commenti