Weekend dal 18 al 20 novembre 2022 – Museo e Real Bosco di Capodimonte

Apertura serale venerdì 18 novembre (dalle ore 19.30 alle 22.30 a soli 2 euro) con visita guidata all’arte contemporanea a cura de Le Nuvole e Laboratorio Mele a cura di Amici di Capodimonte ets

Un weekend ricco di eventi al Museo e Real Bosco di Capodimonte, tra venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022.

Si comincia venerdì 18 novembre con l’apertura serale del Museo, dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) a soli 2 euro. Acquisto del biglietto in sede. Un’occasione per visitare le collezioni e le mostre in corso: Salvatore Emblema, Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli e Flavio Favelli. Interno con marmi.

Ecco tutti gli appuntamenti nel dettaglio:

Venerdì 18 ottobre, ore 20.00 – visita guidata alla sezione di Arte Contemporanea

A cura de Le Nuvole

Museo, secondo piano

Inoltre, venerdì 18 ottobre 2022 alle ore 20.00, il Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con gli storici dell’arte de Le Nuvole, propone la visita guidata alla sezione di Arte Contemporanea del museo. Quali sono le tecniche e i materiali che ispirano gli artisti nella produzione delle loro installazioni? Da Warhol a Kosuth, da Burri alle realizzazioni di Emblema, un tour tra pittura, scultura, fotografia ed installazioni.

Informazioni: max 25 persone, costo individuale visita 7 euro (a partire dai 6 anni), oltre al costo d’ingresso al sito di 2 euro, durata 1 ora. Info: arte@lenuvole.com. Per prenotazione: https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/i-venerdi-sera-al-museo-di-capodimonte/.

Domenica 20 novembre, dalle ore 11 .00alle ore 12.30

MeLe Progetto/7 2022

“Dall’Arte alla Città”

laboratori di Architettura per bambini a cura di Archipicchia! Architettura per bambini

Promosso da Amici di Capodimonte Ets

con il contributo della Fondazione Emiddio Mele

Ultimo appuntamento: Jannis Kounellis. Senza titolo

Con l’incontro del mese di novembre termina la settima edizione di MeLe Progetto, ciclo di laboratori fondato su temi legati all’architettura ideato e curato dall’Associazione Archipicchia! Architettura per bambini. L’attività è promossa e sostenuta dal Museo e Real Bosco di Capodimonte e dall’Associazione Amici di Capodimonte Ets con il contributo della Fondazione Emiddio Mele.

L’iniziativa, completamente gratuita per i piccoli partecipanti, è rivolta ai bambini a partire dai 6 anni di età e viene realizzato negli spazi del Museo di Capodimonte dedicati alla collezione dei Manifesti Mele.

Per l’anno 2022 cuore del progetto è stata la sezione di Arte Contemporanea, da cui si sviluppa un percorso laboratoriale che, a partire dalle opere della collezione del museo e individuando una traccia di lavoro di volta in volta suggerita dall’opera, mette in continuità Arte e Architettura.

Per il sesto e ultimo incontro di domenica 20 novembre, alle ore 11.00 l’opera Senza titolo di Jannis Kounellis racconta come la materia possegga il carico della memoria e abbia la straordinaria capacità di commuovere. I bambini saranno invitati a riflettere, attraverso una piccola installazione scultorea e architettonica, sui concetti chiave dell’artista: la capacità di un oggetto di essere altro da quello che è, la composizione nello spazio alla ricerca dell’equilibrio, dei pieni e dei vuoti, le caratteristiche dei materiali naturali. Ciascun partecipante dovrà portare con sé un oggetto che abbia un significato personale e che possa essere contenuto in una mano.

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Vi preghiamo di confermare la prenotazione per i vostri bambini per il sesto ed ultimo incontro Jannis Kounellis. Senza titolo entro venerdì 18 novembre 2022, ore 15:00, e di attendere la nostra risposta. Sarà data conferma di partecipazione rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste. Vi segnaliamo che le attività previste per il laboratorio di domenica 20 novembre 2022 sono adatte esclusivamente a bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 anni.

Per confermare le prenotazioni, è necessario scrivere a: prenotazioni@amicidicapodimonte.org

precisando per ogni singolo bambino:

nome e cognome

età

num. telefono genitore referente

nome e cognome genitore o accompagnatore

copia firmata della liberatoria immagini scaricabile al seguente link https://amicidicapodimonte.org/wp-content/uploads/2022/03/liberatoria-18-su-nuova-carta-intestata.pdf

I genitori o accompagnatori devono affidare i bambini (muniti di biglietto gratuito) agli operatori alle ore 10.45 all’esterno della biglietteria e non potranno partecipare o assistere alle attività. Alle 12.30 i genitori potranno ritirare i bambini alla fine delle attività all’ingresso della Sala Sol Lewitt.

L’associazione invita i genitori a segnalare per tempo eventuali rinunce, al fine di consentire la partecipazione ad altri bambini.

Per tutto il weekend, inoltre, sarà possibile ascoltare nel Salone delle Feste il Maestro Rosario Ruggiero al pianoforte in una lezione-concerto sempre molto apprezzata dal pubblico e gli attori della Compagnia Arcoscenico. Il Real Bosco e il parco saranno aperti regolarmente, la Chiesa di San Gennaro e il Cellaio con la mostra Salvatore Emblema saranno aperti venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 17.30 con ultimo ingresso alle ore 17.00, salvo avverse condizioni metereologiche.

Il pubblico è invitato a condividere le emozioni dei momenti trascorsi a Capodimonte, nel museo e nel bosco, sugli account ufficiali: Facebook museodicapodimonte, Twitter capodimonte_mus e

Instragram museoboscocapodimonte.

