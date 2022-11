Gaetano Filangieri incontrerà gli studenti del Liceo Genovesi di Napoli e presenterà i due nuovi episodi di “Gaetano è tornato”

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giovedì 17 novembre alle ore 11, presso l’Aula Magna del Liceo Genovesi in Piazza del Gesù a Napoli, Gaetano incontrerà gli studenti e presenterà i due nuovi episodi di “Gaetano è tornato”.

Per Gaetano Filangieri l’istruzione, un’istruzione diffusa ed efficace, è il solo strumento per elevare il popolo. Le puntate che saranno presentate al Liceo Genovesi offriranno l’occasione per parlare della deriva dei social network e di una inconsapevole ignoranza diffusa (Meccanica Quantistica) e delle disuguaglianze prodotte dal nostro sistema economico, disuguaglianze che Gaetano Filangieri riteneva causa dei mali della società già nel 1700 (La patatina).

All’incontro tra Filangieri (Massimo Andrei) e gli studenti prenderà parte anche il dirigente scolastico del Liceo Genovesi, Vittorio Delle Donne.

Saranno inoltre presenti gli autori (Marco Alifuoco e Ettore De Lorenzo), il Direttore Artistico Pino Sondelli e parte del cast.

Le musiche originali della web serie sono di Massimo D’Avanzo.

Tutte le puntate di “Gaetano è tornato” sono visibili al canale YouTube: https://youtube.com/channel/UCKU91b7_G-XX4ihm_yvxsjA

