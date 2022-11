Casoria. Grande successo per il campionato nazionale Libertas in scena al PalaCasoria

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il 13 novembre scorso si è svolto presso il PalaCasoria il campionato nazionale Libertas degli sport da combattimento. Alla competizione hanno preso parte team provenienti da ogni parte d’Italia: Puglia, Lazio, Calabria, Campania.

Il campionato è stato affidato dagli organi competenti al M° Gennaro Cifuni referente Libertas e presidente della Union Fighters circuito di sport da combattimento ventennale nato proprio a Casoria. Presente alla manifestazione anche il pluridecorato campione di taekwondo Fabio Caiazzo, direttore generale del CNS Libertas Coni.

L’assessore allo sport l’avv. Vincenzo Russo ha così commentato: “Una bellissima giornata all’insegna dell’inclusione e dello sport. Siamo felici come amministrazione comunale di sostenere questo evento nazionale e di accogliere centinaia di atleti provenienti da fuori regione. Iniziative come queste sono fondamentali per la nostra città e ci spronano a fare ancora meglio”.

Un successo straordinario di pubblico e tanti giovani atleti si sono sfidati nei vari combattimenti di kick boxing , k1style, mma muay thai, boxe, point Fighting. Durante la manifestazione sportiva è stato ricordato anche il giovane casoriano Gianluca Coppola.

Commenti

commenti