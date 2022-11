DODICESIMA GIORNATA ECCELLENZA GIRONE A: ERCOLANESE-NAPOLI UNITED 4-2

Battuta d’arresto per il Napoli United che in casa dell’Ercolanese perde 4-2. Una sconfitta che arriva al temine di una gara combattuta e dominata nei primi quindici minuti dai leoni che però poi non sono riusciti a concretizzare le azioni create e che hanno concesso troppi spazi agli avversari che sono stati bravi a chiudere il match a proprio favore. Ancora squalificati Barone Lumaga e Somma, fuori anche mister Maradona, il tecnico De Gennaro ritrova Ciranna e Oliva e recupera Guadagni. Lo United parte subito aggressivo ed infatti alla prima vera occasione va in gol con Guadagni all’ottavo minuto. Bella azione orchestrata da centrocampo con Cittadini che serve sulla sinistra Guadagni che la infila sul secondo palo. Al13′ sospetto rigore per gli ospiti per un colpo di mano in area. Al 14′ Pelliccia tutto solo davanti alla porta si divora il gol del 2-0. Al 20′ ci prova anche Langella dalla distanza a scavalcare il portiere ma la palla finisce alta. Il primo squillo dei padroni di casa arriva al 21′ con un tiro di Raiola. E dopo 5 minuti è di nuovo Raiola a provarci con una mezza girata: palla alta sulla traversa. L’Ercolanese prende coraggio e al 27′ Panico si presenta a tu per tu con Giordano con un colpo di testa pericoloso di poco alto. Il pari dei granata arriva poco dopo, al 31′ Minicone tutto solo e incontrastato entra in area e fa l’1-1 approfittando dell’occasione. Al 41′ punizione pericolosa di Mosca direttamente in porta devia Bertony, si salva Giordano. Al 42′ Raiola realizza il vantaggio approfittando ancora di un’incertezza difensiva. Si va all’intervallo sul 2-1 per la squadra di Ambrosino.

Nella ripresa il Napoli United trova subito il pareggio al 4′ minuto con Cittadini. Pressione di Bertony su Solombrino che respinge male e ne approfitta Cittadini per il 2-2. Al 24′ l’Ercolanese rimane in dieci per l’espulsione di Carbonaro dopo un brutto fallo su Cittadini. Il Napoli United spinge e al 27′ Oliva non impatta il pallone da ottima posizione servito dalla punizione di Ciranna. La palla del 2-3 è sui piedi di Cittadini al 43′ ma da distanza ravvicinata il suo tiro è facile preda per Solombrino. La beffa è dietro l’angolo ed in pieno recupero l’Ercolanese realizza la rete del 3-2. I leoni perdono palla a centrocampo, Raiola ha una prateria ed è implacabile. I minuti di recupero sono 6 e i padroni di casa hanno anche il tempo di servire il poker con Contarin che sfrutta una disattenzione. Napoli United che rimane a 22 punti in classifica.