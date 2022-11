SUD REPORTER SU CAMPI FLEGREI TV: ORE 14.15 SUL CANALE 199 DTT, IN STREAMING SU WWW.TVCAMPIFLEGREI.IT E SULLE PAGINE FACEBOOK

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

LUIGI DE MAGISTRIS E SERGIO COSTA OSPITI DELLA III PUNTATA

In collegamento il professore Marino Niola e Luca Simeone di Napoli pedala

Napoli, 12 novembre 2022 – Sono Luigi de Magistris e Sergio Costa i due ospiti della III puntata di Sud Reporter su Campi Flegrei tv condotta da Taisia Raio con Giuseppe Manzo in studio: alle 14.15 e in replica alle 21 sul canale 199 dtt, in streaming su www.tvcampiflegrei.it e in streaming sulle nostre pagine Facebook.

De Magistris, ex sindaco di Napoli e oggi portavoce nazionale di Unione Popolare, interviene a tutto campo sul governo Meloni e sull’attuale Giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi.

Il neo vicepresidente della Camera Costa analizza le questioni legate all’ambiente, al clima e alla Terra dei fuochi annunciando le prossime proposte parlamentari e sulle bonifiche lancia un messaggio all’Amministrazione comunale per Napoli Est.

E ancora il professore Marino Niola sarà in collegamento per presentare l’iniziativa “Vedi Napoli sacra e misteriosa e poi torni” mentre il presidente di “Napoli pedala” Luca Simeone replica all’assessore comunale Cosenza sulla questione delle piste ciclabili e della mobilità alternativa.

La trasmissione Sud Reporter, nata da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio, è in sinergia con Campi Flegrei Tv.

