“Da domani sarò poeta”: il nuovo libro di Giustino Aruta

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Giustino Aruta, giornalista e già docente di lettere e poi dirigente scolastico, ora in pensione, presenterà il suo nuovo libro “Da domani sarò poeta” presso l’Istituto “Don Geremia Piscopo”, venerdì 11 novembre 2022 ore 17:00.

Alla presentazione del testo presenzieranno anche Cinzia Aruta, sindaca di Arzano e l’assessore alla cultura del Comune, Maria Teresa Abate. Alla presentazione del testo presenzieranno anche, sindaca di Arzano e l’assessore alla cultura del Comune,

In questa raccolta di liriche, Giustino Aruta apre la sua anima, disvelando le sue speranze, le sue delusioni, le sue certezze, le sue paure, l’ansia del tempo che passa e la difficoltà di adeguarsi alla dimensione sociale che lo circonda, ma non nasconde la rabbia per come la società risponde ai problemi che di volta in volta si presentano.

L’esempio più eclatante di questa sua delusione lo ritroviamo nell’analisi che il professore, ispirandosi a Dante (in 74 terzine di versi endecasillabi), fa della situazione determinatasi in Italia in seguito all’epidemia causata dal COVID 19.

Tutta la sua poesia coinvolge ed appassiona, ma avvince ancor di più quando racconta il rapporto con la sua compagna di vita, quella che – afferma l’autore– ha dato un senso alla sua.

Commenti

commenti