Nasce ad Oromare il IV Distretto orafo campano

Romualdo Pettorino (presidente CNA orafi Campania): “l’unione fa la forza”

Nuova alleanza tra i distretti italiani dell’Oro che al Centro Orafo OROMARE di Marcianise, sanciscono la volontà di fare rete per rilanciare il settore dall’interno. Plus valore dell’evento organizzato da CNA orafi Campania presieduta da Romualdo Pettorino, nell’ambito del Progetto Gold “Collaborare per Competere, l’Ufficializzazione della nascita del IV distretto orafo campano composto da CNA orafi Campania, Oromare, Borgo Orefici e CNA Salerno.

“Noi di CNA siamo abituati a gettare ponti e non alzare muri – esordisce Romualdo Pettorino, presidente di CNA Orafi Campania – e con questa consapevolezza stiamo cercando di dare slancio ad un settore fondamentale del Sistema Paese, attraverso quelle sinergie interistituzionali che ci garantiscono il coinvolgimento di politica e istituzioni. Per questo l’impegno di CNA, grazie anche alla vicinanza e alla preziosa collaborazione del presidente nazionale del settore Arduino Zappatarra, è sostanziale e rivolto a tutti quei soggetti che credono nella collaborazione e nella competizione dell’intera filiera nel mercato globale”. “Plusvalore della creazione del IV distretto orafo in Campania – ha poi ribadito il presidente Pettorino – è la presenza dell’antico Borgo Orefici di Napoli, la culla dell’oreficeria artigianale, e della grande tradizione artistico culturale. La storia e la grande fama internazionale del borgo partenopeo, valorizzato e rilanciato nel periodo borbonico, e che ha oggi contribuito in maniera decisiva a fondare i Centri orafi esistenti sul territorio, non può che rappresentare il nostro biglietto da visita, il nostro pedigree per dirla in termini spiccioli”.

“CNA nazionale e locale è profondamente convinta – ha poi concluso Pettorino – che questa unione di intenti e di produttività tra Oromare, Borgo Orefici e CNA Orafi Campania e CNA Salerno, possa portare solo giovamento all’interno di un sistema nel quale, mai come oggi, l’unione fa la forza”.

