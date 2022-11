Joseph Romano finalista al Tour Music Fest

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Il giovane dj emergente è tra i primi 35 selezionati in tutta Italia ed Europa per la finale che si terrà il 22 e il 23 novembre 2022 presso la Repubblica di San Marino

Joseph Romano, giovane dj emergente originario di Pollena Trocchia, piccola cittadina dell’area vesuviana in provincia di Napoli, è tra i primi 35 dj selezionati da tutta Italia ed Europa per la finale del Tour Music Fest.

Dopo una serie di audizioni svolte in remoto e a Napoli, in cui ha ricevuto il massimo del punteggio, il dj si esibirà durante la finale che si terrà il 22 e il 23 novembre presso la Repubblica di San Marino.

Joseph, pur essendo molto giovane, ha già alle spalle numerose esperienze a Mykonos, Formentera e all’interno dei club più esclusivi di Napoli, Roma e Milano.

“Sono onorato di tale risultato – afferma Romano – dopo anni di dura gavetta e le prime esperienze svolte tra Italia e l’Estero finalmente tocco un palcoscenico di livello superiore.

Voglio ringraziare la mia famiglia e chi ha creduto in me – conclude poi – e ringrazio anche il mio territorio di appartenenza, Pollena e la città di Napoli per la forte ispirazione che mi hanno sempre impresso!”

Il Tour Music Fest – The European Music Contest, o più comunemente Tour Music Fest, o anche semplicemente TMF, è un concorso musicale europeo aperto a cantanti, autori, musicisti, band, rapper e DJ emergenti, nato in Italia nel 2007.

Il contest si svolge in Italia, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera e Malta.

La manifestazione nasce in Italia nel 2007, da un’idea dell’imprenditore Gianluca Musso, e si espande a livello europeo nel 2018.

