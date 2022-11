MARCO ZURZOLO ai Varcautori > rinvio a domenica 13 novembre al Lido Varca d’Oro

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Conversazioni con gli scrittori in riva al mare al Lido Varca d’Oro

A causa di condizioni meteo poco opportune, l’incontro con il musicista Marco Zurzolo, in un primo momento previsto per sabato 5 novembre, viene rinviato a domenica 13 novembre sempre alle ore 11. Prosegue, così, dopo una intensa sezione estiva, anche il segmento autunnale della rassegna “VARCAUTORI” ideata e coordinata da Vincenzo Imperatore al Lido Varca d’Oro di Varcaturo. Non si esauriscono le storie, le avventure, i personaggi e gli autori con cui dialogare. E allora domenica 13 novembre (ingresso libero) nella struttura diretta dal manager Salvatore Trinchillo l’ospite atteso è il sassofonista/compositore Marco Zurzolo, autore de “I napoletani non sono romantici” (Colonnese editore). Un libro immaginato e realizzato come un collage di momenti artistici e autobiografici. Sospese tra allegria e malinconia, le pagine emanano luci anni ’70 sfiorando il Conservatorio San Pietro a Majella e via San Sebastiano (la strada degli strumenti e dei negozi musicali), gli incontri con Enzo Avitabile e Pino Daniele ai tempi della band Batracomiomachia (il Gigante con gli occhiali). C’è la magnetica presenza-foto di Rino, il fratello che accende in Marco la scintilla della musica e che viene ricordato con uno scatto privato in bianco e nero proprio in apertura del libro. E c’è Elvio Porta, il geniale sceneggiatore e regista, del quale Zurzolo stavolta recupera otto micro racconti che rappresentano la seconda parte del volume. A completare la scaletta, ben 14 brani musicali – tra i principali composti da Marco Zurzolo: da “Ninna nanna” a “Comme ‘o sapunariello”, fino a “Il suono del mare” scritta per la serie “Il commissario Ricciardi” dai romanzi di Maurizio De Giovanni – cui si accede mediante una serie di QR-Code.

“Attraverso “I napoletani non sono romantici” – spiega Marco Zurzolo – ho realizzato un vero e proprio viaggio sonoro che rievoca ricordi e sensazioni, descrivendo le emozioni del popolo napoletano e della sua incantevole città”.

Marco Zurzolo (Napoli, 1962), sassofonista e compositore, ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali. Ha pubblicato oltre venti album ed è autore di numerose colonne sonore per il cinema, il teatro e la televisione. Ha vinto prestigiosi premi, fra cui il “Premio qualità” del Ministero della Cultura.

Elvio Porta (Napoli 1945 – Roma 2016) è stato uno degli sceneggiatori e scrittori più brillanti di teatro e cinema italiano, e ha lavorato, tra gli altri, con Nanni Loy (Café Express, Mi manda Picone, Scugnizzi) e Lina Wertmuller.

contatti: imperatore.vincenzo@yahoo.com | informazioni: lido@varcadoro.com

comunicazione e promozione :: GIANNI VALENTINO :: 3475491215 gianvalentino@gmail.com

Tra i prossimi incontri faccia a faccia in calendario ai “VARCAUTORI” vanno segnalati quelli di sabato 19 novembre con Darwin Pastorin, accompagnato dal difensore e Campione del Mondo Claudio Gentile e da Marco Ciriello, che presenterà “Lettera a Bearzot” (Compagnia editoriale Aliberti), e quello di sabato 26 novembre con la giornalista-anchorwomen-inviata Tiziana Ferrario, autrice de “La bambina di Odessa” (Chiarelettere).

Dal 28 aprile, storie private, romanzi, autobiografie, indagini, mémoire e saggi al Lido Varca d’Oro di Varcaturo. A cura di Vincenzo Imperatore . INGRESSO LIBERO

Calendario completo delle conversazioni dei VARCAUTORI

28 aprile ore 19

Gianluca Barbera presenta “L’ultima notte di Raul Gardini” (Chiarelettere)

12 maggio ore 19

Christopher Ward presenta “Il mio Kobe. L’amico diventato leggenda” (Baldini+Castoldi)

26 maggio ore 19

Beppe Signori presenta “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” (Sperling & Kupfer)

9 giugno ore 19

Salvatore Bagni e Bruno Giordano presentano “Che vi siete persi …” (Sperling & Kupfer)

7 luglio ore 19

Michelangelo Iossa presenta “Raccontare la musica”.

8settembreore 19

Fabio Cantelli presenta “Sanpa”.

29 settembre ore 19

Elena Anticoli de Curtis presenta “Il Principe Poeta” – le poesie e le canzoni di Totò

13 novembre ore 11

Marco Zurzolo presenta “I napoletani non sono romantici”

19 novembre ore 11

Darwin Pastorin presenta “Lettera a Bearzot”, con Claudio Gentile e Marco Ciriello.

26 novembre ore 11

Tiziana Ferrario presenta “La bambina di Odessa”.

Commenti

commenti