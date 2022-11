Celebration Italia, sabato 5 novembre il nuovo Serve Day, la comunità chiama la città a supporto

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Sabato 5 novembre chiunque è invitato a donare parte del proprio tempo libero per una mattinata al servizio della città di Caserta. Alle ore 8.30 appuntamento a via Santa Chiara 16

Il Serve day è una giornata dedicata agli altri, al servizio del territorio. Nel corso di un serve day, o più precisamente di un Serve Saturday (sabato di servizio) chiunque può donare il proprio contributo alla città e mettere a disposizione un po’ del proprio tempo per una mattinata di volontariato.

Celebration Italia, è pienamente coinvolta nelle giornate internazionali del Serve Day, che normalmente cadono nel mese di luglio di ogni anno, ma la comunità ha inteso ripetere questa iniziativa più volte durante l’anno per offrire la propria collaborazione a chiunque ne avesse bisogno, associazioni, case famiglie, scuole, anziani, anche in collaborazione con i cittadini che vogliono aderire alle iniziative per questa esperienza assolutamente gratificante ed utile.

Sabato 5 Novembre si terrà quindi il nuovo Serve Saturday di Celebration, appuntamento alle 8:30 presso la sede di Celebration Italia in via Santa Chiara 16 – Caserta.

” prendere un caffè insieme e poi partiremo per portare il nostro impatto sulla città portando tutti la stessa maglietta e mettendoci a disposizione dei bisogni del luogo – spiega Giacomo Bleve coordinatore dei progetti di Celebration – Chiedi a chiunque senta di poter essere utile di partecipare per mostrare alla città di Caserta che c’è un gruppo di persone che vogliono portare un po’ di luce e di amore, con gesti quotidiani di gentilezza”.



Per inviare la propria adesione si possono usare i seguenti canali

1. rispondendo su whatsapp al numero + 39 351 502 4409

2. mandando una email all’indirizzo

Italia@celebration.church

3. scaricando (preferibilmente) l’App Servee unendoti ai progetti di Celebration Italia

Apple

Android

L’ultimo Serve Day, lo luglio scorso 2022 i volontari di Celebration hanno lavato anche le auto alle mamme single con poco tempo a disposizione presso un autolavaggio che ha donato la propria disponibilità alla offrendo la struttura, inoltre hanno servito c asa-famiglia, Fondazione Ferraro di Maddaloni e presso la scuola V Circolo Don Milani nel Parco degli Aranci a Caserta.

” Tutto questo è possibile anche grazie alla nostra squadra di supporto USA – riferisce John Tufaro , responsabile di Celebration Italia insieme a sua moglie Marianna Caricchia – arriva direttamente dalla Base Nato di Gricignano di Aversa , sono i nostri volontari americani che, di in provincia di Caserta, per tutto il tempo di permanenza si mettono a disposizione della chiesa e della società, e come ogni anno prestano gambe e braccia per darci una mano”.

Quella del 2022 è già la IV edizione del Serve Day a cui Celebration Italia partecipa sul territorio di Caserta e provincia. Nelle scorse edizioni proficua è stata la collaborazione anche con altre associazioni come Generazione Libera, Comitato di Quartiere Parco degli Aranci, Caserta Città Viva e con il Comune di Caserta .

Nel corso dell’anno i volontari di Celebration sono a disposizione di tutti coloro che comunque lavorano per i beni comuni e desiderano una mano in più, un aiuto per offrire servizi alla città.

