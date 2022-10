La capolista Centro Ester pronta a sfidare l’Antoniana nel big match d’alta quota

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

Procede senza sosta il campionato di serie D di Basket che vede l’AA&S Centro Ester sempre più protagonista.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la vittoria in casa dell’Arzano che già la mente del quintetto di coach Monteleone è già rivolta alla Bio Verde Antoniana che sarà di scena a Barra domenica sera alle ore 19.

Un appuntamento da non perdere per i sostenitori della società del presidente Pasquale Corvino che già pregusta lo spettacolo.

“Una partita che dirà tanto sul nostro ruolo in questo campionato” spiega Gianluca Tredici alla viglia del match. “Siamo cresciuti partita dopo partita e adesso siamo pronti ad affrontare quella più importante. Già in occasione della partita in casa dell’Arzano non abbiamo avuto l’avvio faticoso della altre gare. I miglioramenti si vedono. Ci aspettiamo il palazzetto pieno e siamo pronti a dare il massimo” prosegue il volto nuovo del Centro Ester.

“L’Antoniana è una squadra lunga e spigolosa. Ben messa in campo e saprà metterci in difficoltà. Sarà una bella battaglia sportiva.

Con quattro vittorie in quattro incontri vede l’AA&S Centro Ester è saldamente in testa al girone B con otto punti all’attivo. Tallonato proprio dall’Antoniana che arriva a Barra nel tentativo di sgambettare la capolista agganciandola.

Spettatrice interessata l’altra seconda, il Torregreco che è di scena a Saviano in contemporanea.

“Ho scelto di venire a giocare a Barra invogliato dal fatto di avere un allenatore bravo e preparato come Monteleone. Un vero e proprio punto di riferimento nel panorama regionale di questo sport. Gli obiettivi della società sono ambiziosi e sono sicuro che riusciremo a centrarli”.

Due giocatori del Centro Ester fra i primi cinque marcatori del torneo. Riccardo Fiore è in seconda posizione mentre Erick Alaimo e sulla quarta piazza.

Il tabellino del turno infrasettimanale ad Arzano

Enjoy Arzano 51

AA&S Centro Ester 66

Parziali : 7-25 16-17 (23/42)

9-15 (32/57) 19-9

Enjoy Arzano : Campanile, Pezzella, Di Donna 13, Renella 7, Caggiula 3, Iuliano 5, Rinaldi 5, Capasso 16, De Rosa 2, Cocozza, Ranieri, Vitagliano. All. Iuliano

AA&S Centro Ester : Cozzolino, Conforto 3, Tredici 13, Alaimo 17, Fiore 19, Gaudino 2, Pecchia 3, Guarino 7, Barone, Romano, Monsurro’ 2, Riccardi. All. Monteleone. Vice Amoroso.

