Dai Foja a Francesco Forni, passando per Adriano Pantaleo e Francesco Montanari: il novembre di Est tra musica e teatro

Dopo il successo del mese di ottobre che ha registrato una grande partecipazione di pubblico con tutti gli eventi sold out a poche ore dagli annunci, continua il viaggio di Est, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est creato da Nest Teatro in collaborazione con Callysto.

Il mese di novembre si apre con il concerto di Francesco Forni (4 novembre ore 21) al Teatro Nest: il cantautore napoletano che nel 2022 ha pubblicato il nuovo album “Una sceneggiata”, inaugurerà un mese ricco di proposte tra musica e teatro.

Si prosegue a ritmo di folk partenopeo con il concerto dei Foja (11 novembre ore 20:30) al Centro Asterix. “Miracoli e rivoluzioni” è il loro ultimo album: 12 brani che vanno dal blues al rock con influenze di musica elettronica e popolare.

Il 13 novembre alle 21 al teatro Nest andrà in scena lo spettacolo Non Plus Ultras con Adriano Pantaleo e la regia di Gianni Spezzano. Attraverso un’indagine teatrale durata 4 anni, Pantaleo e Spezzano cercano di spiegare il modello di vita degli Ultras. L’impianto drammaturgico dello spettacolo procede alla scoperta di questo codice etico e comportamentale svelandone i pregi e i limiti.

Le emozioni di Est proseguono il 19 novembre al centro Asterix (Ore 20) con Clara – Piano e voci dedicato a Clara Shumann, a cura dell’Accademia Prico. Partendo dall’epilogo della sua vita matrimoniale, lo spettacolo racconta l’intensa vicenda umana ed artistica di Clara Wieck Schumann.

Il 20 novembre alle 21 al Centro Asterix andrà in scena Cristo di periferia con Francesco Montanari per la regia di Davide Sacco: Cosa succederebbe se un nuovo Cristo nascesse oggi, in una qualsiasi periferia del mondo? Un giornalista “di un giornale che non esce in edicola” viene inviato dal suo direttore in un circo di periferia per scrivere un articolo su un “povero Cristo” che, nella sua roulotte, trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani e i pesci.

Il mese di Est si chiude il 26 novembre al Centro Asterix (Ore 20) con Back to Amy, un viaggio nella musica e nel talento di Amy Winehouse a cura dell’Accademia Musicale Prico. Attraverso filmati, letture interpretate e canzoni lo spettatore vivrà la passione dell’artista e le contraddizioni della donna Amy.

La rassegna è realizzata con il contributo del MIC e del Comune di Napoli, per un autunno di cultura e di aggregazione. La direzione artistica è stata affidata alla compagnia Nest.

