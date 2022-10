Usura, dall’emersione alla prevenzione: siglato il protocollo d’intesa tra Federconsumatori Campania e Ambulatorio Antiusura Onlus

0 CONDIVISIONI Condividi Tweet

NAPOLI – Cinque obiettivi condivisi che segnano l’inizio di una sinergia comune. L’obiettivo, ambizioso, è quello di contribuire ad arginare il fenomeno dell’usura e accompagnare i cittadini di ogni età a un uso consapevole delle proprie risorse economiche. Nelle scorse ore nella sede della Federconsumatori Campania l’associazione a tutela dei consumatori in seno a CGIL ha siglato un importante protocollo d’intesa con l’Ambulatorio Antiusura Onlus. A firmarlo i rispettivi presidenti: Giovanni Berritto e Luigi Ciatti.

Due le parole d’ordine: emersione e prevenzione. Emersione attraverso operazioni mirate volte a portare allo scoperto gli strozzini e i criminali, accompagnando le vittime nei percorsi di denuncia e tutela. Prevenzione attivando una serie di campagne informative comuni rivolte alle famiglie, agli anziani, ai giovani in età scolare.

Il protocollo consentirà agli iscritti Federconsumatori Campania di usufruire di un apposito sportello di assistenza e consulenza legale che abbiano problemi di usura, sovraindebitarnento, accesso al credito legale. L’Ambulatorio metterà a disposizione inoltre le proprie risorse e professionalità per la gestione delle questioni di sovraindebitamento attraverso l’accesso al Fondo di prevenzione. In tal senso, l’intesa segue la scia di quanto già attivato dal protocollo siglato nelle scorse settimane dalla Federconsumatori regionale con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Ma c’è altro: la Federconsumatori Campania e l’Ambulatorio Antiusura Onlus si impegnano a progettare campagne informative per la prevenzione e la diffusione della cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro; inoltre, promuoveranno iniziative presso gli Istituti di credito e le società finanziarie per una migliore trasparenza del mercato del credito al consumo e per garantire forme di gestione della sofferenza creditizia conformi alla normativa in materia di tutela della privacy. Infine, per dar seguito agli obiettivi che ispirano il protocollo, le due associazioni si impegnano a collaborare con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

“Siamo convinti – afferma Giovanni Berritto, presidente Federconsumatori Campania – che in un momento complesso come quello attuale per le economie famigliari le associazioni debbano impegnarsi nel dare risposte concrete a problemi tristemente reali. I dati in nostro possesso e le testimonianze che arrivano direttamente alla nostra associazione confermano la recrudescenza del fenomeno. Crediamo che attraverso la creazione di una rete virtuosa possiamo diventare paracadute per tanti e contribuire a una necessaria inversione di tendenza”.

“In un momento come questo in cui 5 milioni di italiani hanno saltato il pagamento dell’ultima bolletta e in cui si stima che entro il primo semestre del 2023 oltre 120mila aziende rischieranno la chiusura con una perdita di posti di lavoro di oltre 370mila unità, il patto che sottoscriviamo offrirà a tutti i soggetti esclusi dal credito legale un’alternativa legale costituita dal Fondo di prevenzione dell’usura, che consentirà di avere un aiuto senza rischiare di cadere nella trappola dell’usura”, conclude Luigi Ciatti, presidente Ambulatorio Antiusura Onlus.

