WEB E TV INSIEME: NASCE IL FORMAT SUD REPORTER SU CAMPI FLEGREI TV

Qui i video degli interventi : https://we.tl/t-n6EPEmDZ1V

Napoli, 22 ottobre 2022 – Il web incontra la tv con l’obiettivo di sperimentare e di fare buona informazione. Questo è Sud Reporter su Campi Flegrei Tv dal 30 ottobre ogni domenica alle 14.15 e in replica alle 21, in streaming su www.tvcampiflegrei.it e sulle rispettive pagine Facebook.

È stato presentato ieri il format innovativo e sperimentale nato da un’idea di Giuseppe Manzo e Taisia Raio che nel 2020, in piena pandemia, hanno dato vita all’attuale sito d’informazione www.sudreporter.com.

Nella sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania si è svolta la conferenza stampa di presentazione con il presidente Ottavio Lucarelli, il consigliere odg Vincenzo Colimoro e la direttrice di Campi Flegrei Tv Caterina Laita insieme a Taisia Raio.

Nei suoi saluti iniziali il presidente Odg Campania Ottavio Lucarelli ha dichiarato: “ringrazio i colleghi per aver scelto la sede dell’Ordine perché questa è casa nostra ed è la sede naturale per presentare iniziative giornalistiche e culturali. Questo progetto arriva in una tv che seguiamo con attenzione, mette insieme due realtà in pieno sviluppo. È una notizia positiva”.

Taisia Raio ha illustrato il progetto: “porteremo Sud Reporter in tv: politica, fatti, attualità, cultura e spettacoli. Ci è stata data carta bianca, un format che darà la parola a tutti: a partire dagli ultimi e a chi difficilmente riesce ad avere voce”

Caterina Laita ha sottolineato: “siamo una televisione generalista che vuole stare in mezzo alla gente. È importante approfondire un legame tra tv e web, come lo fanno loro, attivi da alcuni anni mettendo al centro la qualità. Vogliamo inserirci in questo contesto per fare buona informazione, perché esiste il web come Sud Reporter e di altre testate serie”.

A concludere la conferenza stampa è stato il consigliere Odg Vincenzo Colimoro che ha affermato: “in tempi di crisi le sinergie diventano un modo per resistere, ma la fusione tra Sud Reporter e Campi Flegrei Tv può essere la sintesi di una risposta al flusso di informazione che dal Sud va al Nord. Qualità professionale e questioni deontologiche sono questioni tuttora aperte”.

In sala, oltre all’editore di Campi Flegrei Tv Ferdinando Borrino, erano presenti giornalisti tra cui Enzo Agliardi, Marisa La Penna, Lino Zaccaria e Lorena Sivo, esponenti della società civile come Valeria Pirone, Lella Palladino e Franco Cioffi, il consigliere municipale Armando Simeone.

